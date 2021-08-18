«Байден допустил два просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан»

Рейтинг одобрения Джо Байдена внутри США стремительно падает. Показатели президента уже достигли тех, что были у Дональда Трампа. Решение Байдена о выводе американских войск из Афганистана не одобряют почти 70% американцев, а с критикой выступают не только республиканцы, но и демократы. Эксперты на этом фоне не исключают и такого развития событий, как импичмент президента.

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до 46% после захвата Афганистана радикальным движением «Талибан (организация запрещена в России)». По данным опроса Reuters/Ipsos, показатели главы Белого дома рухнули на 7% всего за неделю.

Текущий рейтинг Байдена — самый низкий за семь месяцев его президентства и совпадает с показателями его предшественника Дональда Трампа на момент выборов главы государства. Так, в опросе Economist/YouGov от 2 ноября 2020 года деятельность республиканца позитивно оценивали 45% американцев.

При этом, согласно исследованию компании Trafalgar Group, 69,3% американцев не одобряют действия Байдена непосредственно по Афганистану. Позитивно решения американского лидера оценивают только 23,1% опрошенных.

Падение показателей Байдена кажется очевидным на фоне ситуации в Афганистане. 15 августа талибы объявили о захвате власти в стране, без боя взяв столицу государства. Это спровоцировало транспортный коллапс в Кабуле со смертельной давкой в аэропорту.

В совокупности все эти проблемы не позволили США грамотно провести эвакуацию своих дипломатов и сотрудничавших с ними афганцев из Кабула, американские самолеты не могли взлетать из-за людей на взлетной полосе и вынуждены были принимать на борт нелегалов, штурмовавших воздушные суда. В американских СМИ эвакуацию американцев сравнили с бегством, проводя аналогию с уходом США из Вьетнама.

Масла в огонь подлила и реакция самого Байдена, выступившего с заявлением по ситуации уже под вечер 16 августа. Так, президент США объявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана, хотя талибы и начали захватывать страну на фоне ухода американских сил. Он также возложил на афганских военных ответственность за победу «Талибана».

Внутреннее недовольство

Многие политики внутри США оказались не согласны с действиями Байдена в Афганистане. По традиции больше всего президента-демократа критиковали представители Республиканской партии, к примеру, конгрессмен Джим Бэнкс обвинил Байдена в некомпетентности из-за эвакуации сил США.

«Афганский народ страдает из-за некомпетентного и неудачного отступления Джо Байдена. Для меня тот факт, что мы не ставим в приоритет вывод из Афганистана более 10 тысяч американцев и до сих пор не имеем плана, как это сделать, говорит об отвратительном руководстве», — написал конгрессмен в Twitter.

My heart goes out to the Afghan people who are suffering because of Joe Biden's incompetent and botched retreat but fact that we aren't prioritizing getting over 10k estimated Americans out of Afghanistan and don't yet have a plan to do so is to me an abomination of leadership! — Jim Banks (@RepJimBanks) August 18, 2021

Однако, помимо республиканцев, критиковать Байдена начали и его коллеги по Демократической партии. Так, конгрессмен Джин Ланжевен прямо назвал ситуацию в Афганистане катастрофой.

«Такая халатность была обычным делом для последней администрации США. Я разочарован, увидев это сейчас», — заявил демократ, добавив, что теперь Афганистан станет убежищем для террористических групп, стремящихся напасть на США.

Джек Рид, глава комитета Сената по вооруженным силам, потребовал от администрации дать ответ на вопрос о том, что пошло не так в Афганистане. По его мнению, текущее положение дел демонстрирует провал в области разведки и дипломатии.

А председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес объявил, что разочарован администрацией Байдена и ее неточной оценкой последствий быстрого вывода войск США с афганской территории.

«Сейчас мы являемся свидетелями ужасающих результатов многолетних неудач в политике и разведке», — подчеркнул сенатор.

Удар по Байдену

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что ситуация с Афганистаном будет иметь дополнительные негативные последствия для Байдена. Так, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов указывает, что действия президента США подвергают критике не просто демократы, а люди с военным прошлым, которые служили в Ираке и Афганистане.

«Конкретный итог этой ситуации мы увидим в течении ближайших месяцев, потому что до вывода войск тема Афганистана не очень занимала американцев. О ней мало говорили во время общенациональных и региональных опросов. То есть эта тема их не волновала, но именно провальная эвакуация американцев из Афганистана, а не сам вывод войск, привлекли внимание к этому вопросу.

Безусловно, рейтинг Байдена упадет и пострадает его репутация как эксперта по внешней политике, которую он выстраивал долгое время. Вероятно, тренд на снижение его популярности продолжится», — отметил эксперт.

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев уверен, что текущую ситуацию можно назвать геополитической катастрофой для Вашингтона как раз из-за критики президента США представителями обоих партий.

«Геополитическая катастрофа сотрясла Вашингтон, администрацию Байдена осуждают не только республиканцы, но и значительная часть демократов в Палате представителей и немалая часть сенаторов в Сенате — они прямо возлагают ответственность за поражение в Афганистане на администрацию президента. Падение рейтинга Байдена ниже 50% — очень важный момент, это свидетельство кризисного состояния вокруг президента», — пояснил эксперт.

По версии Васильева, в зависимости от той или иной ситуации это может привести к серьезным политическим осложнениям для Байдена — спровоцировав призыв к добровольной отставкой или стать некой прелюдией к процессу импичменту.

«Если рейтинг Байдена и дальше будет меньше 50%, то это очень серьезный сигнал для республиканцев к возможной подготовке документации для импичмента — учитывая, что немалая часть демократов настроена против президента в Конгрессе.

Получится ли у них создать какую-то коалицию или нет — неизвестно. Но тут есть еще один важный момент — дряхлость и недееспособность президента. Этим летом Белый дом допустил два серьезных политических просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан, что можно назвать инсультом и инфарктом. Третьего политического кризиса демократы у власти могут и не пережить», — резюмировал эксперт.