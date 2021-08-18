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Политика

«Байден допустил два просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан»

Рейтинг президента США снизился до 46% на фоне событий в Афганистане

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Evan Vucci/AP
Рейтинг одобрения Джо Байдена внутри США стремительно падает. Показатели президента уже достигли тех, что были у Дональда Трампа. Решение Байдена о выводе американских войск из Афганистана не одобряют почти 70% американцев, а с критикой выступают не только республиканцы, но и демократы. Эксперты на этом фоне не исключают и такого развития событий, как импичмент президента.

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до 46% после захвата Афганистана радикальным движением «Талибан (организация запрещена в России)». По данным опроса Reuters/Ipsos, показатели главы Белого дома рухнули на 7% всего за неделю.

Текущий рейтинг Байдена — самый низкий за семь месяцев его президентства и совпадает с показателями его предшественника Дональда Трампа на момент выборов главы государства. Так, в опросе Economist/YouGov от 2 ноября 2020 года деятельность республиканца позитивно оценивали 45% американцев.

При этом, согласно исследованию компании Trafalgar Group, 69,3% американцев не одобряют действия Байдена непосредственно по Афганистану. Позитивно решения американского лидера оценивают только 23,1% опрошенных.

Падение показателей Байдена кажется очевидным на фоне ситуации в Афганистане. 15 августа талибы объявили о захвате власти в стране, без боя взяв столицу государства. Это спровоцировало транспортный коллапс в Кабуле со смертельной давкой в аэропорту.

В совокупности все эти проблемы не позволили США грамотно провести эвакуацию своих дипломатов и сотрудничавших с ними афганцев из Кабула, американские самолеты не могли взлетать из-за людей на взлетной полосе и вынуждены были принимать на борт нелегалов, штурмовавших воздушные суда. В американских СМИ эвакуацию американцев сравнили с бегством, проводя аналогию с уходом США из Вьетнама.

Масла в огонь подлила и реакция самого Байдена, выступившего с заявлением по ситуации уже под вечер 16 августа. Так, президент США объявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана, хотя талибы и начали захватывать страну на фоне ухода американских сил. Он также возложил на афганских военных ответственность за победу «Талибана».

Внутреннее недовольство

Многие политики внутри США оказались не согласны с действиями Байдена в Афганистане. По традиции больше всего президента-демократа критиковали представители Республиканской партии, к примеру, конгрессмен Джим Бэнкс обвинил Байдена в некомпетентности из-за эвакуации сил США.

«Афганский народ страдает из-за некомпетентного и неудачного отступления Джо Байдена. Для меня тот факт, что мы не ставим в приоритет вывод из Афганистана более 10 тысяч американцев и до сих пор не имеем плана, как это сделать, говорит об отвратительном руководстве», — написал конгрессмен в Twitter.

Однако, помимо республиканцев, критиковать Байдена начали и его коллеги по Демократической партии. Так, конгрессмен Джин Ланжевен прямо назвал ситуацию в Афганистане катастрофой.

«Такая халатность была обычным делом для последней администрации США. Я разочарован, увидев это сейчас», — заявил демократ, добавив, что теперь Афганистан станет убежищем для террористических групп, стремящихся напасть на США.

Джек Рид, глава комитета Сената по вооруженным силам, потребовал от администрации дать ответ на вопрос о том, что пошло не так в Афганистане. По его мнению, текущее положение дел демонстрирует провал в области разведки и дипломатии.

А председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес объявил, что разочарован администрацией Байдена и ее неточной оценкой последствий быстрого вывода войск США с афганской территории.

«Сейчас мы являемся свидетелями ужасающих результатов многолетних неудач в политике и разведке», — подчеркнул сенатор.

Удар по Байдену

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что ситуация с Афганистаном будет иметь дополнительные негативные последствия для Байдена. Так, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов указывает, что действия президента США подвергают критике не просто демократы, а люди с военным прошлым, которые служили в Ираке и Афганистане.

«Конкретный итог этой ситуации мы увидим в течении ближайших месяцев, потому что до вывода войск тема Афганистана не очень занимала американцев. О ней мало говорили во время общенациональных и региональных опросов. То есть эта тема их не волновала, но именно провальная эвакуация американцев из Афганистана, а не сам вывод войск, привлекли внимание к этому вопросу.

Безусловно, рейтинг Байдена упадет и пострадает его репутация как эксперта по внешней политике, которую он выстраивал долгое время. Вероятно, тренд на снижение его популярности продолжится», — отметил эксперт.

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев уверен, что текущую ситуацию можно назвать геополитической катастрофой для Вашингтона как раз из-за критики президента США представителями обоих партий.

«Геополитическая катастрофа сотрясла Вашингтон, администрацию Байдена осуждают не только республиканцы, но и значительная часть демократов в Палате представителей и немалая часть сенаторов в Сенате — они прямо возлагают ответственность за поражение в Афганистане на администрацию президента. Падение рейтинга Байдена ниже 50% — очень важный момент, это свидетельство кризисного состояния вокруг президента», — пояснил эксперт.

По версии Васильева, в зависимости от той или иной ситуации это может привести к серьезным политическим осложнениям для Байдена — спровоцировав призыв к добровольной отставкой или стать некой прелюдией к процессу импичменту.

«Если рейтинг Байдена и дальше будет меньше 50%, то это очень серьезный сигнал для республиканцев к возможной подготовке документации для импичмента — учитывая, что немалая часть демократов настроена против президента в Конгрессе.

Получится ли у них создать какую-то коалицию или нет — неизвестно. Но тут есть еще один важный момент — дряхлость и недееспособность президента. Этим летом Белый дом допустил два серьезных политических просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан, что можно назвать инсультом и инфарктом. Третьего политического кризиса демократы у власти могут и не пережить», — резюмировал эксперт.

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