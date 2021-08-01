«Посягательство на суверенитет»: реакция России на украинский саммит по деоккупации Крыма

Украина завершает подготовку к одной из самых амбициозных и спорных инициатив этого года — «Крымской платформе». Саммит под эгидой деоккупации Крыма намечен на конец августа, а среди участников заявлены представители Германии, Франции и США. В России эту инициативу оценивают как прямое посягательство на территориальную целостность. Эксперты считают, что на мероприятии, скорее всего, не будут присутствовать западные лидеры, а главная цель проекта — привлечение внимания.

Впервые о создании «Крымской платформы» президент Украины Владимир Зеленский заявил осенью 2020 года в ходе выступления на Генассамблее ООН. Тогда украинский лидер призвал создать площадку для совместных действий для «защиты прав крымчан и деоккупации полуострова».

Основные задачи будущей платформы Зеленский своим указом обозначил в марте 2021 года. Она охарактеризована как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на «деоккупацию и восстановление территориальной целостности» Украины. Саммит назначен на 23 августа, его проведут в Киеве.

При этом в указе украинского президента не уточняется, как именно Украина собирается решать поставленную задачу. А официальные заявление представителей офиса президента или МИД Украины декларируют лишь то, что главная задача — «не дать забыть о незаконном присоединении Крыма к России».

К примеру, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что первый саммит «Крымской платформы» станет началом настойчивой и долгосрочной работы, которая будет направлена на защиту международного права в интересах украинской стороны и всего мирового сообщества.

«Крым для России уже стал чемоданом без ручки. «Крымская платформа» превратит его на неподъемный груз <…> На данный момент работаем над разработкой долгосрочной концепции работы платформы по каждому из пяти приоритетных направлений. Первое — политика непризнания, второе — санкции, третье — безопасность в Азово-Черноморском регионе, четвертое — защита прав человека и международного гуманитарного права, пятое — экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма», — заявил министр.

Конкретного плана действий по каждому из направлений Киев не представляет, однако Кулеба уверял, что прогресс в «освобождении» Крыма послужит важным элементом более широкой политики международного сообщества по решению проблем замороженных конфликтов в Европе.

«Мертворожденный формат»

В России на желание Киева обсуждать так называемое возвращение Крыма реагируют вполне ожидаемо и негативно. Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами, Москва не раз называла вопрос о статусе региона полностью закрытым.

Как заявил «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, «Крымская платформа» — популистский и мертворожденный формат с точки зрения результата.

«Обсуждать вопросы «деоккупации» бесполезно. Никакой оккупации в Крыму нет, полуостров присоединился к России по воле крымчан и севастопольцев, вот уже восьмой год живет и процветает в составе России. Все разговоры о его отчуждении будут восприниматься как покушение на территориальную целостность РФ», — добавил депутат.

Масштабной и провокационной идею Киева организовать «Крымскую платформу» назвал и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, саммит грозит серьезными последствиями для международного мира и международной атмосферы.

«У России позиция абсолютно понятная и четко изложенная — она логична. Мы рассматриваем эту затею как прямое посягательство на суверенитет и территориальную целостность нашей родины. И именно так мы будем оценивать участие в этом спектакле государств и политический деятелей, которые заявили о готовности принять в ней участие. Режиссура этого спектакля прямо направлена на разжигание враждебности и взаимного неприятия, которые и без того зашкаливают в нынешнем мире», — отметил сенатор.

По его словам, реакция России будет очень жесткой и последует за тем, что будет происходит в рамках провокационной постановки Киева. Он также подчеркнул, что Москва предостерегает от того, чтобы люди «шли на поводу у провокационных сил нынешнего киевского руководства».

«Привлечь внимание»

На данным момент о формате «Крымской платформы» не так много официальной информации, несмотря на то, что до ее запуска остается чуть больше 20 дней. По версии опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, скорее всего, мероприятие будет иметь признаки традиционных дискуссионных площадок.

Глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что в рамках саммита будет некое большое пленарное заседание, на котором участники объявят о создании платформы, также выступят гости и будет принят документ — в Киеве его называют «Крымской декларацией».

«Возможно, на заседании также будут созданы рабочие органы, то есть «Крымская платформа» станет постоянно действующей международной организацией.

Предполагается, что будут участвовать несколько десятков представителей от различных государств и организаций. Регулярно, как минимум раз в год, будут проходить различные мероприятия и конференции, а также будут постоянно действующие органы «Крымской платформы», — отметил эксперт.

Это учредительный саммит, поэтому главным итогом станет само создание организации и появление рабочих органов, уверен Фесенко, а итоговый документ, вероятно, будет включать цели, задачи и общую содержательную часть «Крымской платформы».

«Скорее всего, в рамках саммита будет заявлена солидарность с Украиной, подтвержден украинский статус Крыма, а также отмечен вопрос нарушения прав и свобод украинских граждан на территории полуострова, в том числе отдельной темой станут крымские татары», — сказал эксперт.

В то же время директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что официальная часть саммита предусматривает выступление Зеленского, спикера верховной рады Дмитрия Разумкова, премьера Украины Дениса Шмыгаля, а также международных гостей и глав делегаций.

Кроме того, по данным эксперта, на саммите будет организовано несколько тематических панелей, в том числе о «политике непризнания», «милитаризации Крыма», «нарушении прав человека» и «восстановлении прав крымскотатарского народа». На них будут работать члены делегаций и различные эксперты, а по итогам саммита ожидается пресс-конференция Зеленского.

«На саммите, возможно, будет предпринята попытка поднять вопрос о новых санкциях в отношении России. Однако ситуация по организации «Крымской платформы» в настоящее время идет не слишком хорошо. Уже стало понятно, что ключевые фигуры для саммита президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис или госсекретарь Энтони Блинкен не посетят «Крымскую платформу».

Также маловероятно, что приедут высокие политические фигуры из Германии и Франции. То есть уровень политического представительства будет недостаточно высоким, соответственно серьезные политические решения будет принять невозможно», — добавил Бортник.

С точки зрения эксперта, кто приедет на «Крымскую платформу» — принципиально важно, поскольку без лидеров Запада эта инициатива просто станет еще одной конференцией и круглым столом без каких-либо решений.

«Вероятно, она будет платформой, на которой просто будут обсуждаться вопросы Крыма. Украина будет пытаться постоянно педалировать и актуализировать эти вопросы, которые в мире постепенно забываются. «Крымская платформа» запланирована как постоянно действующая международная организация, она должна будет системно время от времени собираться. Как ожидается, системно будут работать несколько экспертных платформ, у самой организации будет секретариат — она все время будет привлекать внимание к Крыму», — подчеркнул Бортник.

Интриги на гостях

Что касается зарубежных гостей Украины, согласившихся поехать на «Крымскую платформу», то пока известно лишь небольшое количество участников из обещанных 28 стран и организаций. Полный список Киев раскрывать отказывается под предлогом защиты своих партнеров от «давления России». Однако первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова указывала, что есть три группы стран, которые могут прислать своих представителей в Киев.

По ее словам, в первую входят те, кто официальными нотами подтвердил свое участие, во второй — государства, сделавшие это в рабочем порядке и не определившиеся с уровнем участия, а в третьей — страны, все еще определяющиеся с самим участием в саммите. При это Джапарова подчеркивала, что к второй группе относятся Германия и Франция, и речь идет о выборе между первым или вторым лицом государства или же министром иностранных дел.

Относительно других участников, есть подтверждения о прибытие глав Литвы, Латвии, Словакии и Польши, а также главы Евросовета Шарля Мишеля.

США же будут представлены на «Крымской платформе» министром транспорта, экс-кандидатом в президенты Питом Буттиджичем.

В украинских СМИ его приезд вместо Байдена или Харрис уже связали с нежеланием Белого дома давать какие-либо авансы Зеленскому и определенным недовольством США из-за контактов Киева с Китаем.

Кроме того, не исключается приезд представителей Великобритании и Словении, состав делегации опять-таки неизвестен. А чуть ли не основной интригой является возможный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который несколько раз поддержал «Крымскую платформу» в ходе переговоров с Зеленским.

С точки зрения сотрудника Института востоковедения РАН Амура Гаджиева, Турция определенно примет участие в «Крымской платформе», вероятно, не просто на рабочем, а на официальном уровне, поскольку на турецкой территории проживает достаточно большая крымскотатарская диаспора — она насчитывает более 1 млн жителей.

«Однако, скорее всего, сам Эрдоган на саммит не поедет, а вот на уровне МИД Анкара может быть представлена. Кто конкретно поедет, неизвестно, возможно, замминистра иностранных дел или начальник какого-либо департамента, но не более того», — считает эксперт.

При этом Владимир Фесенко из украинского центра «Пента» уверен, что, хоть Украина хочет более высокого представительства от тех или иных стран, это не является для Киева самоцелью. По его мнению, в ситуации с «Крымской платформой» важен сам факт проведения данного саммита.

«Есть же сопротивление России, о чем говорят различные источники. Российская сторона активно работает против участия в этом саммите тех или иных государств, либо пытается сделать так, чтобы был занижен уровень участия. Уже известно, что будет несколько глав государств и глав правительств от балтийских государств и Польши. От остальных стран, скорее всего, приедут полномочные представители с высоким статусом, и для старта «Крымской платформы» этого будет вполне достаточно», — резюмировал эксперт.