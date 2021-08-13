Много брака: почему сына экс-губернатора не допустили к выборам

29-летний Антон Фургал в мае заявил, что будет выдвигаться в нижнюю палату. Он собрал необходимые 15 тыс. подписей, однако при проверке избирком признал недействительными 2,6 тыс. из них. В связи с этим Фургалу-младшему отказали в регистрации. Сам он не согласился с решением комиссии, назвав причины отказа формальными.

Сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке, Антону Фургалу отказали в регистрации на выборах в Госдуму. Об этом 13 августа в Instagram сообщила краевая избирательная комиссия.

Фургал-младший шел на выборы как самовыдвиженец по округу № 70, откуда ранее в Госдуму избирался его отец. Он представил почти 15,8 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, из которых 3087 подписей проверял избирком. «В ходе проведения проверки установлено, что количество признанных недействительными и недостоверными подписей превысило 155, что больше 5% от числа отобранных к проверке, в связи с чем была произведена дополнительная выборка подписей, подлежащих проверке в количестве 2315», — говорится в сообщении.

В конечном итоге избирком признал недостоверными и недействительными 2609 подписей — это почти половина из отобранных для проверки. «Вследствие чего кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Фургалу Антону Сергеевичу, выдвинутого в порядке самовыдвижения отказано в регистрации 13 августа 2021 года», — резюмировали в избирательной комиссии.

Telegram-канал Sota сообщал, что решение избиркома было единогласным. Сам Фургал утверждал, что признание недействительными подписей избирателей произошло из-за ошибке в базе ФМС. Он намерен обжаловать решение избиркома в суде.

В беседе с РБК Фургал-младший подтвердил, что комиссия забраковала 2,6 тыс. подписей. Он рассказал, что 1,2 тыс. подписей были признаны недостоверными из-за несоответствия с базой МВД, а остальные не прошли почерковедческую экспертизу. Антон Фургал подчеркнул, что признает ошибки только в 255 подписей. «Были небольшие помарки, но я не вижу в этом ничего критичного. Собрать почти 16 тыс. подписей — очень трудоемкий процесс», — отметил он. По словам сына экс-губернатора, он проводил со сборщиками подписей инструктажи специально для того, чтобы исключить массовые ошибки.

«Я считаю, что меня сняли по формальным причинам, заведомо уже подготовились», — сказал Антон Фургал.

Антону Фургалу 29 лет, он — младший сын Сергея Фургала. Ранее он пытался избраться в городскую думу Хабаровска. В мае 2021 года сын экс-губернатора вышел из ЛДПР. О своем намерении баллотироваться в Госдуму Фургал-младший объявил в мае, а в начале июля подал документы в краевой избирком.

Бывшего главу региона Сергея Фургала задержали и арестовали в июле 2020-го. Его обвиняют в организации убийств и покушений на нескольких предпринимателей — преступления относятся к середине 2000-х, когда Фургал занимался бизнесом. Через несколько дней после ареста президент Владимир Путин снял Фургала с должности по утрате доверия. Врио губернатора Хабаровского края был назначен экс-депутат Госдумы, член ЛДПР Михаил Дегтярев.

Сам Фургал отрицает все обвинения и считает, что уголовное преследование является политическим, частично затрагивает бизнес его семьи в прошлом. После ареста бывшего губернатора в Хабаровском крае несколько месяцев проходили протестные акции в его поддержку.