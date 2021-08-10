«Чрезвычайно сильны»: США напомнили о своем могуществе России и Китаю

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Университете Мэрилэнда, призвал больше вкладывать средств в развитие инфраструктуры США. По его словам, это необходимо для развития страны и для того, чтобы доказать миру, что демократия — лучший путь, вопреки доводам России и Китая о том, что США находятся «в упадке».

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил России и Китаю о силе США. «Власти Китая и России — среди прочих — доказывают как публично, так и в частном порядке, что США переживают упадок, и лучше связать свое будущее с их авторитарным видением мира, чем с нашим демократическим. Мы можем и напоминаем им, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной», — сказал он, выступая Университете Мэрилэнда.

«Мы говорим, что демократия — лучший путь [по сравнению с авторитаризмом]. Но одно дело, об этом говорить, а другое — доказывать на деле», — отметил госсекретарь.

Он считает, что противостоять этим доводам можно, если сделать уже «сейчас серьезные инвестиции» в инфраструктуру страны.

По мнению главы Госдепа, такие инвестиции — это «приоритет внешней политики в связи с тем, что они расширяют возможности дипломатии» Вашингтона.

Блинкен посетовал, что еще в конце прошлого века Соединенные Штаты занимали ведущее место в инвестициях в инфраструктуру, но сейчас, как заметил он, ситуация изменилась. По его словам, «Китай ежегодно тратит на инфраструктуру в три раза больше», чем США. Отсутствие вложений, считает дипломат, может привести к тому, что США потеряют конкурентоспособность. В частности, без инвестиций в образование и другие сферы страна не сможет создавать высокооплачиваемые рабочие места и привлекать инвестиции из-за рубежа.

«От того, будет ли Америка защищать и инвестировать в собственную силу внутри страны, зависит, останемся ли мы сильными и обеспечим ли результат для американского народа», — уверен он.

Блинкен убежден, что для участия в международной торговле нужны вложения в собственную экономику. «Мы конкурируем в сфере торговли. Слишком долго мы думали, что можем больше торговать со всем миром и меньше инвестировать здесь, у себя дома. Это не пошло на пользу ни нашей экономике, ни нашим рабочим, ни нашему обществу», — констатировал американских госсекретарь.

Сейчас Конгресс США рассматривает план развития инфраструктуры страны. Его объем — около $1 трлн. Предполагается, что для реализации этих целей американские власти выделят в течение восьми лет $560 млрд из федеральных средств. Блинкен подчеркнул, что предлагаемая программа обновления нужна не только из-за экономической выгоды, но и из-за нужд национальной безопасности. «Никогда еще на моей памяти внутренняя и внешняя политика не были так связаны», — сказал он.

В конце июля сенат конгресса США проголосовал за начало формального рассмотрения этого законопроекта. «За» выступили 67 сенаторов (50 демократов и 17 республиканцев), «против» — 32.

В ответ на это американский президент Джо Байден заявил о важности проделанной работы: «Конечно, ни одна из сторон не получила всего, что хотела. Но это и означает компромисс, и поиск консенсуса — суть демократии. <...> Впереди еще много работы, будут разногласия, которые придется разрешать, и новые компромиссы». Само соглашение он назвал историческим.

За неделю до этого голосования представители администрации Байдена вели переговоры с сенаторами. Еще во время предвыборной кампании Байден обещал подготовить план масштабной модернизации инфраструктуры, представил он его только в конце марта. У американского президента нет законодательной инициативы, поэтому его план должны были предложить демократы. Но без поддержки республиканцев он был не прошел рассмотрение. Тем не менее по итогам переговоров сторонники Бадена согласовали с законодателями приемлемый вариант законопроекта, который сенат согласился принять к рассмотрению.

Сам президент также проводил встречи с сенаторами в поддержку этого плана. По мнению переговорщиков, голосование 28 июля является примером того, что совместная работа обеих партий еще возможна, даже при политическом расколе, пишет Wall Street Jornal. «Выходит, что десятилетия опыта и отношений действительно необходимы, чтобы добиться таких больших результатов. Команда не отвлекалась, президент не отвлекался на другие события», — объяснил успех министр транспорта Пит Бутиджич.