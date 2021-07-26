Судьба «Северного потока-2», старт Олимпиады, Карпин во главе сборной: что пишут телеграм-каналы

США попросили Украину помолчать, пока договаривались с Германией по «Северному потоку-2», в Токио с опозданием на год стартовала Олимпиада, Валерия Карпина назначили главным тренером сборной России по футболу — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

На прошлой неделе по итогам переговоров Германия и США сделали совместное заявление о судьбе «Северного потока-2».

«Несмотря на дежурные предупреждения в сторону России, Германия ограничится тем, что назначит спецпосланника для лоббирования продления договора о транзите еще на 10 лет. Также ФРГ создаст фонд развития «зеленой энергетики» на Украине и проконсультирует ее по вопросам модернизации ГТС и энергосистемы.

Итак, в 2024 году Россию ждет новый масштабный торг с ЕС и США о судьбе украинского транзита. Ожидаемо. Для Запада это не праздный вопрос - труба подпитывает экономику их вассала, содержание которого их тяготит. Однако стартовые позиции на переговорах в 2024 году для России будут лучше, чем в 2020: у нее уже будут рабочие альтернативы в виде функционирующих «Балканского потока» и СП-2. Санкции в отношении последнего, хоть и возможны гипотетически, уже вряд ли будут введены.

Украина же, кроме не подкрепленных юридически обещаний инвестиций и защиты ее интересов, ничего толком не получает. Вероятно поэтому спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков уже вновь обратился к конгрессу США с просьбой не допустить завершение проекта СП-2», — пишет «Мейстер».

Что же касается Украины, то здесь показательна реакция Вашингтона, считает ИА «Стекломой». А именно: США на время переговоров с Германией попросили Киев «помолчать» и не озвучивать свою «непримиримую позицию».

Вернемся к теме коронавируса. Несколько дней назад выяснилось, что Китай не будет следовать предложенному ВОЗ плану по второму этапу расследования о происхождении COVID-19, пишет Никита Кричевский в своей «Антискрепе».

«Пекин считает формулировки плана неуважительными к науке и здравому смыслу. То есть, по факту не допустит любого расследования на своей территории.

Кроме того, Уханьский институт вирусологии заявил, что никогда не выводил искусственно коронавирус, до конца декабря 2019 года «не сталкивался с COVID-19» и до сих пор ни один сотрудник или студент не заражался коронавирусом.

А то, что вирус впервые массово проявился как раз в Ухане – видимо, стечение обстоятельств. <...> Интерес же [американцев] сконцентрирован не столько вокруг происхождения короны, сколько в части нахождения противоядия», — отметил профессор.

В свою очередь, РИАN обратил внимание на новость о том, что десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер написал письмо Владимиру Путину и передал его через посла России в своей стране.

«Несколько цитат мальчика: «Страны Европы и Россия — близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче»; «В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней».

В ответ Маттиас, как и просил, получил фото президента с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве. Очень милая история. Парню на всю жизнь останется эта память)», — пишет канал.

В пятницу в Токио с опозданием на год стартовала Олимпиада.

А вот президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька неожиданно заявил, что опечален тем обстоятельством, что российские спортсмены на Играх в Японии выступают в форме с флагом страны.

«Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS. Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус», - сказал Банька.

«Российские спортсмены действительно выступают на Олимпиаде без национального флага и гимна, — рассуждает «Доктор прописал». — И будут так выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира до декабря 2022 года. Что же касается расстроенного президента WADA, ничего, переживет как-нибудь».

И, наконец, последняя новость. И тоже спортивная.

Валерий Карпин был назначен в пятницу главным тренером сборной России по футболу.

«Да еще с разрешением совмещать сборную и «Ростов», которое само по себе исчерпывающе характеризует оценку обеими сторонами перспективы отобраться на ЧМ. РФС, что ты делаешь, прекрати.

Как бы это сформулировать емко, но удержавшись от народных выражений: если или, вернее, когда отбор на ЧМ мы провалим, очень надеюсь, что большой разбор полетов состоится на уровне уже не тренерского штаба, а самого РФС. Потому что новый шаг по граблям имени Газзаева-Ярцева-Семина-Слуцкого показывает (и покажет) нагляднее некуда, какая беда с пониманием процессов и управлением ими же при третьем подряд руководстве федерации.

Что там, кстати, с туром высшей лиги перед ключевым отборочным матчем с Хорватией 1 сентября? Пройдет в оговоренные сроки и закончится 29 августа, в этом месте все по-прежнему, да?» — задается вопросом «Адекват».

На этом все!

До следующей недели...