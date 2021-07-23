article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стала известна зарплата Карпина и его помощников в сборной России 23:45
Осужденного в США за попытку взлома Tesla россиянина Крючкова депортировали... 23:39
В Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планируется... 23:28
Депутат Лебедев призвал отменить QR-коды для похода на футбол 23:24
В Турции призвали вернуться к строгим мерам из-за ситуации с COVID-19 23:23
Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о мерах по интеграции... 23:20
Россия с августа возобновляет рейсы на курорты Египта 23:14
Газзаев: мне казалось, что стоило назначить Семака на пост тренера сборной 23:13
Испанский гимнаст сказал, что Навка недостойна звания олимпийского атлета 23:00
Работавшие на США афганцы попросили помощи у Байдена 22:56
Политика

Война с «Северным потоком — 2»: республиканцы могут отменить сделку Байдена и Меркель

В Конгрессе нашли способ уничтожить «Северный поток — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters
В США действует закон «о противодействии противникам Америки», в котором есть пункт, позволяющий блокировать отказ президента от введения ограничительных мер. Именно этот документ и связанные с ним перспективы санкций против оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG сейчас изучают в Конгрессе. Впрочем, сами законодатели не уверены, сработает ли эта схема.

В Конгрессе США рассматривают возможность маневра, который может «похоронить» сделку с Германией относительно «Северного потока – 2». Об этом в пятницу, 23 июля, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми изучают перспективы санкций против оператора газопровода – базирующейся в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG. Они указали на требования закона «о противодействии противникам Америки», в котором есть пункт, позволяющий блокировать отказ действующего президента США от введения ограничительных мер.

Этот закон использовался как «механизм контроля» над администрацией предыдущего главы Белого дома – Дональда Трампа. Он, в свою очередь, проводил жесткую линию в отношении проекта «Северный поток – 2». При поддержке демократов в 2019-2020 годах был разработан и принят закон о санкциях, который позволяет ввести их конкретно против этого российского газопровода, напоминает агентство.

Нынешний американский лидер Джозеф Байден критиковал политику своего предшественника в отношении России, обвиняя Трампа в излишней мягкости. В то же время именно Байден достиг договоренностей с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые позволяют завершить строительство «Северного потока – 2».

«Человек, который одержал победу над Трампом в 2020 году, теперь отказывается от самой жесткой линии в отношении России», — отмечает Bloomberg.

Сработает ли схема

«Независимо от ошибочных политических решений администрации Байдена, президент обязан следовать действующему закону и ввести санкции против Nord Stream 2 AG», — заявили в офисе сенатора Пэта Туми, комментируя возможность блокировки сделки США с ФРГ, детали которой были опубликованы 21 июля.

В то же время Bloomberg указывает, что пока неясно, сработает ли эта схема с блокировкой решения Белого дома в соответствии с требованиями закона «о противодействии противникам Америки».

Госдепартамент ранее отправил своего старшего советника Дерека Чоллета в Киев, чтобы тот убедил украинское правительство «смириться со сделкой и согласиться с продолжением реализации этого проекта», напоминает агентство.

При этом заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что газопровод «Северный поток — 2» может сделать европейские страны уязвимыми перед «экономическим и энергетическим шантажом России».

Сейчас строительство трубопровода выходит на финишную прямую. Укладка труб может быть завершена уже в августе, заявил ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

По его словам, уже завершены 98% «Северного потока – 2». Оставшиеся 2% относятся к одной из двух ниток. «Мы предполагаем, что строительные работы будут завершены к концу августа», - указал Варниг.

Право на санкции

В рамках сделки с ФРГ по «Северному потоку — 2» Соединенные Штаты оставили за собой право на санкции против газопровода, проинформировало ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Минюсте США. Вероятной причиной применения рестрикций может стать «давление Москвы на Киев из-за газа и снижение транзита» через территорию Украины.

Официально это будет называться «использование Россией энергетики в качестве оружия против Украины и других стран региона». Под другими странами подразумевается, в первую очередь, Польша, через которую также проходит газопровод.

В декабре 2019 года между Россией и Украиной закончилось действие десятилетнего газового контракта. Страны заключили новый, рассчитанный на пять лет — до конца 2024 года. Общий объем прокачки по этому контракту должен составить 225 млрд кубометров газа. При этом на 2021-2024 годы соглашение предусматривает по 40 млрд кубометров в год. По оценкам ряда экспертов, Москва впоследствии может отказаться от поставок газа в Европу через Украину, осуществляя их уже через «Северный поток – 2».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планируется эвакуация города
Киев ввел санкции против самой богатой женщины России
Зеленский запретил Wildberries вести бизнес на Украине
«Может перестать вызывать Дзюбу»: что говорят о назначении Карпина
Карпин возглавил сборную России на условиях совмещения с «Ростовом»
Россельхознадзор приостановил ввоз томатов из Белоруссии
Работавшие на США афганцы попросили помощи у Байдена
Госдума: рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку
В Сочи из-за шторма обрушилась набережная
Новости и материалы
Стала известна зарплата Карпина и его помощников в сборной России
Осужденного в США за попытку взлома Tesla россиянина Крючкова депортировали на родину
Депутат Лебедев призвал отменить QR-коды для похода на футбол
В Турции призвали вернуться к строгим мерам из-за ситуации с COVID-19
Зеленский ввел в действие решение Совбеза Украины о мерах по интеграции в НАТО
Россия с августа возобновляет рейсы на курорты Египта
Газзаев: мне казалось, что стоило назначить Семака на пост тренера сборной
Испанский гимнаст сказал, что Навка недостойна звания олимпийского атлета
Адвокат оценил последствия для гитариста «Чайфа» за ложь по делу Пьехи
Игонин считает, что Карпин может перестать вызывать Дзюбу в сборную
МИД призвал европейских политиков опираться на научные данные при оценке «Спутника V»
Губерниев заявил, что Карпину надо уходить из «Ростова», чтобы тренировать сборную
РФПИ прокомментировал ход поставок «Спутника V» в Аргентину
Захарова: история вокруг Навального «шита белыми нитками»
Стало известно, почему Кунц не возглавил сборную России
Игонин считает, что у Карпина есть авторитет в глазах футболистов
Билялетдинов считает, что Карпин должен получить благословение от Дзюбы
Клуб тренера сборной России проиграл в первом матче РПЛ
Все новости
Повышение ключевой ставки заставит россиян попрощаться с доступной ипотекой
Банки рассказали о планах по изменению ставок после решения Центробанка
Европейский суд отложил наказание Украины
ЕСПЧ принял жалобу России к Украине, но не стал применять обеспечительные меры
Список иноагентов вырос вдвое за полгода
Минюст внес The Insider в реестр иноагентов
40% автовладельцев ездят на потенциально опасных машинах
Большинство автомобилистов России избегают отзывных кампаний
«Каждый из нас боится старости»: М. Найт Шьямалан о новом фильме и взрослении
Интервью с автором «Шестого чувства» М. Найтом Шьямаланом
Торг уместен: будет ли востребована газотранспортная система Украины
Россия готова прокачивать газ через Украину и после 2024 года при соблюдении ряда условий
«Абсурдные обвинения»: что говорят по делу против Дудя о пропаганде наркотиков
Юрист считает, что Дудю вынесут обвинительный приговор по делу о пропаганде наркотиков
Без штампа в паспорте: риски при сделках с жильем и акциями вырастут
Юристы разъяснили опасность необязательного штампа о браке при сделках
Посадить Била: прокуроры тащат блогера-лихача за решетку
Обвинение просит назначить пранкеру Билу более суровое наказание
«Крикун» с проблемами: что иностранные СМИ пишут о новом Су-75
Зарубежные СМИ дали оценку российскому истребителю Checkmate
«Горбачев возражать не стал»: как советский капитан таранил эсминец США
В Москве умер контр-адмирал Владимир Богдашин
«Ударила по голове, сбила очки»: на сестру Запашных подали заявление о побоях
Сотрудница «Росгосцирка» обратилась в полицию после нападения Марицы Запашной
Сын убийцы и настоящий детектив: Вуди Харрельсон и его лучшие роли
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях