«Это станет трагедией»: в Москве предупредили Киев о последствиях геноцида в Донбассе

Для урегулирования кризиса на Донбассе нужно, чтобы Киев поставил перед собой такую цель. В этом случае конфликт можно решить в течение года, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он предостерег руководство Украины от военного сценария развития событий на юго-востоке страны, подчеркнув, что основой для мирного выхода из ситуации являются Минские соглашения.

Конфликт в Донбассе можно урегулировать в течение одного года в рамках Минских соглашений. Для этого нужно, чтобы Киев поставил своей целью решить ситуацию на юго-востоке Украины, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В интервью, опубликованном на сайте российского посольства во Франции, он прокомментировал заявления о риске эскалации конфликта на Донбассе и перспективы его мирного решения.

Высокопоставленные лица на Украине, вынашивающие милитаристские планы, «играют со спичками на пороховой бочке», предостерег Козак.

Об эскалации конфликта

Весной 2021 года во время российских учений у границ Украины речь не шла о каком-либо «ответе на действия Киева», указал Козак. По его словам, была плановая ежегодная проверка практической боеготовности ВС РФ после осенне-зимнего учебного периода.

«Бурная международная реакция на эти учения, иногда балансирующая на грани военной истерии, была явно избыточной. Глубоко убежден в том, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путем будут иметь разрушительные последствия для Украины. И причиной таких последствий будет не внешнее вмешательство, а внутриполитическая ситуация в стране», — отметил замглавы администрации президента.

О возможном геноциде

В случае нападения Киева на Донбасс не исключена ситуация, приобретающая признаки геноцида. В Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия, констатировал Козак.

«Действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае, если в зоне конфликта будут «править бал» те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество», — указал он.

О Минских соглашениях

По его словам, конфликт действительно может быть урегулирован в полном объеме в течение одного года – от принятия комплекса законодательных актов Украины до проведения внеочередных местных выборов и восстановления Киевом контроля над всей совокупностью госграницы.

«Это возможно, если истинной целью украинских руководителей является завершение конфликта, а основой для этого – Минские соглашения», — подчеркнул Козак.

О крымском «кейсе»

Обсуждение крымского вопроса на сегодняшний день неуместно. Вхождение полуострова в состав России – состоявшееся событие, завершившийся исторический факт, указал замглавы администрации президента.

«Никто не может даже представить, как повернуть эту историю вспять, и сейчас решение о вхождении в состав России поддерживают более 90% жителей Крыма. Взаимоувязка крымского и донбасского кейсов содержит риски увязнуть в политических дискуссиях на долгие годы», — пояснил он.

О российских паспортах

Порядка 470 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российские паспорта, сообщил Козак. Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах, отметил он.

«Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России. За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 годы гражданство РФ приняли без малого 978 тыс. граждан Украины», — проинформировал замглавы администрации президента.

Об Украине и НАТО

Вопрос о том, в какие альянсы вступать – это исключительное суверенное право Украины, подчеркнул Козак. В Кремле считают маловероятным присоединение Украины к НАТО в обозримом будущем, независимо от того, выгодно это или невыгодно России.

«Все, что мы можем сделать в этих условиях – это разъяснить последствия для политических и экономических отношений с нашей страной. С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция», — пояснил замглавы администрации президента.

Кризис на Украине

9 июля в МИД России отметили, что заявления властей Украины свидетельствуют о нацеленности Киева на отказ от мирного урегулирования в Донбассе. В докладе ведомства также отмечается, что с избранием Владимира Зеленского на пост президента страны население республики рассчитывало на положительные трансформации различных сфер общественной жизни, однако этого не произошло.

7 июля полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на практике приступила к реализации анонсированного Зеленским плана по окончательному заведению переговоров по Донбассу в тупик.

Грызлов обратил внимание на то, что от представителей Киева все чаще звучат заявления о Донбассе как о «раковой опухоли», которую необходимо «отрезать», а также о намерении «отгородиться от Донбасса стеной».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в рамках принятия Минских соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после объявления о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.