«Будем отвечать жестко и решительно»: Лавров назвал неприемлемым диктат США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь подчеркнул готовность Москвы жестко отвечать на недружественные шаги со стороны Вашингтона. Об этом он заявил в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka.

«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно», — сказал он. По словам Лаврова, нужно вести диалог честно, чтобы отношения между двумя державами были стабильны и предсказуемы.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил главное условие для плодотворного сотрудничества — «результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах».

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Однако после саммита в Женеве, где декларативно были подтверждены эти принципы, американская сторона «с удвоенной силой взялась за прежние нотации» вкупе с угрозами нового давления на Россию, если Москва «не примет правила игры, изложенные ей».

Российско-американский саммит в Швейцарии прошел в откровенном и деловом ключе, отметил Лавров. Стороны продемонстрировали, что хотят понять друг друга. Главным итогом встречи на высшем уровне российский министр назвал «скромный шаг вперед к восстановлению нормальности» в отношениях со Штатами.

Двойные стандарты

В конце июня глава МИД России Сергей Лавров уже критиковал заявления, которые США начали делать после саммита в Женеве.

«Практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо обозначать прежние установки», — заявил российский министр. При этом, напомнил Лавров, на встрече в Швейцарии Путин и Байден договорились предметно обсуждать стратегическую стабильность, констатировали недопустимость ядерной войны и решили консультироваться по ряду прочих вопросов, связанных с безопасностью.

16 июня в швейцарской Женеве состоялся саммит России и США на высшем уровне. Президенты Владимир Путин и Джозеф Байден обсудили двусторонние отношения и возможные сферы сотрудничества двух держав. Москва и Вашингтон выразили стремление поддерживать стратегическую стабильность. Кроме того, они намерены заниматься урегулированием региональных конфликтов и бороться с пандемией коронавируса. Кремль заявил, что Путин и Байден «подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей».

Байден по итогам саммита заявил, что Путин не хочет новой холодной войны с США. Это противоречит интересам обеих сторон «очевидным образом». Путин же сообщил, что ухудшение отношений РФ и США происходит по инициативе американской стороны.

По словам Байдена, процветание российской экономики отвечает интересам Вашингтона. США готовы вести дела с Россией, пока Кремль не нарушает нормы международного права. Он также отметил, что Америка и Россия работают над крупным соглашением в сфере контроля над вооружениями.

«Сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он [саммит] скорее со знаком плюс», — прокомментировал итоги саммита пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча была результативной, поскольку лидеры смогли прямо изложить друг другу свои позиции, а также удалось понять, «где можно, а где пока нельзя взаимодействовать».

29 июня президент США Джо Байден рассказал на съезде демократов о двух вопросах, по которым могут сотрудничать Москва и Вашингтон — это сферы нераспространения ядерного оружия и борьбы с изменением климата. В это же время Белый дом намерен принять ответные меры в связи с «возможным вмешательством в экономику США или кибератаками». Байден подчеркнул, что его администрация будет реагировать на конкретные действия, направленные во вред интересам Америки.

При этом 30 июня Владимир Путин ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о том, для чего нужна была встреча с президентом США Джо Байденом в Женеве, если после этого продолжились провокации и угрозы в сторону РФ.

«От президента США многое зависит. Но вопрос в другом, в семье достаточно близких мне людей маленький ребенок, когда он нашкодил, ему мама сказала, больше так не делать, он нажал себе на лоб и «включил голову»... Условные мамы и папы в тех же Соединенных Штатах, успешные ученые, деятели... дают рекомендации своему политическому классу: период, когда мы были абсолютными гегемонами, период однополярного мира прошел», — сказал Путин.

Он отметил, что «когда в США все поймут, что мир не однополярный», многое изменится.