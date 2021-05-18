«Тренинги с наркотиками»: для чего депутаты ужесточают закон об НПО

Госдума приняла в первом чтении внесенный группой депутатов законопроект о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций за пределами страны.

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В соответствии с законопроектом, изменения планируется внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан», Уголовный кодекс (статью 284.1) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (статью 31).

В проекте предлагается ввести уголовную ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО, а также за их организацию.

Как сообщил РИА «Новости» глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций предлагается ввести наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. руб., обязательных или принудительных работ, а также в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет. Наказание, по словам Пискарева, предусмотрено для лиц, которые уже подвергались административному наказанию за подобные деяния.

«Организаторы подобной деструктивной деятельности рискуют лишиться свободы на срок до шести лет», — сказал он.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, профильная комиссия нижней палаты парламента установила многочисленные факты прохождения россиянами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании и организации массовых беспорядков. Отмечается, что речь идет в том числе о несанкционированных политических акциях с привлечением несовершеннолетних, а также антироссийских информационных акциях и формировании в обществе терпимости к употреблению наркотиков.

По данным главы профильной комиссии, за два предшествующих года к административной ответственности за осуществление деятельности НПО на территории России было привлечено около 100 человек.

Пискарев привел некоторые сведения, согласно которым в реестре нежелательных на сегодняшний день значится 31 организация: 20 американских, три британских, две чешских и по одной — из Германии, Румынии, Литвы, Канады, Бельгии и Франции.

Законопроект, по замыслу авторов, направлен на создание дополнительных мер противодействия проникновения на территорию РФ нежелательных организаций и блокирование их попыток оказывать деструктивное влияние на социальные и политические институты российского общества.

Как объяснил «Газете.Ru» один из авторов законопроекта зампредседателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Николай Рыжак,

более 30 нежелательных в России организаций, в том числе аффилированных с российскими, ведут подстрекательскую работу и радикализируют протестный процесс, направляют его на срыв политических событий.

«Подготовка идет в форме тренингов. Нашу молодежь вывозят в зарубежные страны и там, в том числе с использованием наркотиков, тренируют ее, учат, как делать так, чтобы обуревалась протестная акция против сил правопорядка. Вот как раз в этих нежелательных НПО никто не отвечал, отвечали только те, кто находится на территории России, а ведь многие из них находятся за ее пределами. Этот законопроект призван гармонизировать и системно выстроить законодательные преграды для таких НПО», — сказал депутат.

Политконсультант, автор Telegram-канала «Давыдов.индекс» Леонид Давыдов в разговоре с «Газетой.Ru» связал появление данного законопроекта с предстоящей в России избирательной кампанией.

«Все действия депутатов во время избирательной кампании имеют своей целью понравиться избирателям, но на выборы надо еще попасть. Поэтому депутаты стараются понравиться тем, кто пустит их к участию. Тактически все верно. А какой конкретно законопроект продвигается и каково будет его влияние на будущее, сейчас не так важно», — отметил он.