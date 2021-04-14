«Целевые модели НСИ доказали свою эффективность в шести пилотных регионах»

В Москве в среду состоялся семинар-совещание по подготовке к совместному заседанию президиума Госсовета России и Агентства стратегических инициатив. Главы регионов, представители федеральных органов власти и эксперты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией Национальной социальной инициативы (НСИ).

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Национальная социальная инициатива (НСИ) – это комплекс мер на федеральном и региональном уровне, направленных на улучшение качества жизни людей, а также на вовлечение человека в процесс принятия решений. Проект с 2020 года реализуется Агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ Владимира Путина.

Для разработки механизмов НСИ были выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, найти работу через центр занятости. В прошлом году механизмы этой системы были апробированы в шести регионах: Новгородской, Калининградской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, а также в Башкирии. В 2021 году механизмы инициативы будут реализованы во всех российских регионах.

Семинар-совещание начался с того, что группа губернаторов, экспертов во главе с Кириенко и Собяниным выехала в московский центр занятости населения, где им показали лучшие практики столицы о том, как Москва решает социальные вопросы работы с гражданами. Уже после этого губернаторы собрались в АСИ, где на семинаре-совещании также разбирались кейсы, присутствовали и члены правительства, и эксперты.

Для пилота были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций — это трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.

Региональные лидеры поделились вызовами, с которыми они сталкиваются на местах в процессе реализации НСИ.

Так, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, возглавляющий одну из профильных комиссий Госсовета, отметил, что при оказании медицинских услуг населению нужно учитывать три фактора: клиентоориентированность, персональный подход и удовлетворенность полученной услугой.

Лимаренко убежден, что при оказании медицинской помощи надо учитывать три фактора: «клиентоориентированность, персональный подход, удовлетворенность полученной услугой».

«Например, инвалиду выделяют коляску. Но на этом процесс не закончен - нужно решить вопрос, подходит ли она к его квартире, входит ли в дверной проем? Надо решить вопрос с пандусом. То есть задача должна быть решена в комплексе. В этой ситуации нужна обратная связь», - пояснил он.

Как отметил губернатор, чтобы все вышеназванные факторы учитывались, в медучреждениях должны быть созданы соответствующие условия.

«Например, должна быть внедрена технология «бережливая поликлиника»... Должен быть решен вопрос создания единой системы автоматизации в медицине... также должны быть решены вопросы телемедицины, потому что на селе не в каждой поликлиники найдется узкий специалист для оказания квалифицированной помощи», - отметил Лимаренко.

Целевые модели Национальной социальной инициативы (НСИ), реализация которой началась в 2020 году в шести пилотных регионах, показали свою эффективность и позволили сделать ряд социальных услуг более доступными для населения, отметил в свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Социальная политика».

«Работа по пилотированию целевых моделей, которые мы сегодня обсуждали, она велась последний год. Стало понятно, что эти целевые модели работают, что они действительно позволяют сократить сроки получения документов, количество документов», — сказал он по итогам прошедшего в среду в Москве семинара-совещания по подготовке к заседанию президиума Госсовета по соцвопросам.

По словам Никитина, в целевых моделях «есть вопросы, которые касаются региональных вопросов, но есть и вопросы, которые требуют нормативных изменений на федеральном уровне».

При этом губернатор отметил, что в период пандемии был принят целый ряд важных решений, непосредственно касающихся социальной поддержки граждан.

«Смысл того, что мы сегодня делаем — сделать так, чтобы те социальные гарантии, те гарантии образования, медицинские гарантии, которые есть у людей, были еще и удобными. Чтобы для их получения не требовалось совершать лишних движений, плодить лишнее количество бумаг», — пояснил он.

В четверг все эти вопросы участники семинара-совещания будут докладывать непосредственно на самом президиуме Госсовета уже с участием президента.