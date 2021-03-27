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«Отравят еще»: в Крыму отказались просить воду у Киева

В Крыму отвергли условия снятия Киевом водной блокады

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Крым справится с проблемой водоснабжения при поддержке федерального центра, то есть без помощи со стороны Киева, заявил крымский депутат Юрий Гемпель, подчеркнув, что нет гарантий, что Украина «не отравит воду или вновь ее не перекроет». Ранее на полуострове также предупредили о подаче исков в адрес Киева в связи с перекрытием Северо-Крымского канала.
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В крымском парламенте заявили, что не принимают позицию украинских властей по водоснабжению полуострова. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что полуостров самостоятельно решит этот вопрос.

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подаче воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют», — отметил Гемпель в комментарии РИА «Новости».

В то же время парламентарий считает, что водной блокаде полуострова, которую устроил Киев, нужно дать правовую оценку, а нанесенный вред, который ранее был оценен в более чем триллион рублей, возместить.

«Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить», — отметил депутат.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление бывшего президента и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа, то Киев может рассмотреть вопрос возобновления водоснабжения полустрова.

Кравчук также подчеркнул, что подаче воды должны предшествовать переговоры. «Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться», — заключил он.

Тем временем глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что власти полуострова подадут исковые заявления на Киев из-за того, что власти Украины проводят инфраструктурные и транспортные блокады полуострова.

Ранее он заявлял, что иск о водной блокаде будет подан к ее организаторам в первом полугодии этого года. Предварительная сумма ущерба — почти 1,5 трлн рублей.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», — отметил Константинов в разговоре с РИА «Новости».

Он также добавил, что международное сообщество должно обратить внимание на попытку властей Украины «устроить геноцид в Крыму». Он также призвал дать «жесткую оценку» действиям Киева. «Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит», — подчеркнул собеседник агентства.

Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов отмечал, что российская сторона параллельно с обращениями в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида готовит официальное обращение в ООН.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что в Крыму и Севастополе российские власти уже ликвидировали острый дефицит воды. Этому способствовал запуск двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора. Он был построен для водоснабжения Симферополя.

Эти скважины будут давать жителям города от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Этот ресурс покроет потребности не менее чем 25 тыс. граждан. Когда будет введен в эксплуатацию весь объект, то водой будут снабжены до 100 тыс. человек. Кроме того, в апреле первые скважины начнут бурить в Азовском море, проектные работы уже провели, отмечает РИА «Новости».

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