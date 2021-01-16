«Мы сожалеем»: в Европе отреагировали на выход России из ДОН

Европейские страны выразили свое сожаление и разочарование решением России выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

Реклама

Это соглашение было заключено еще в 1992 году как одна из мер по укреплению доверия в Европе после «холодной войны» — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о военной деятельности друг друга посредством облетов территорий. Соглашение действует с 2002-го, но в ноябре прошлого года США объявили об одностороннем выходе из ДОН. До этого среди участников было 34 государства.

Россия неоднократно отмечала, что выход США из договора делает его нежизнеспособным. Поэтому в пятницу, 15 января, МИД РФ объявил о запуске процесса по выходу из соглашения.

Это не устраивает европейские страны. Например, во Франции выразили сожаление в связи с таким решением российской стороны. По мнению французских дипломатов, ДОН «является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте», передает ТАСС.

Вместе с тем в МИД Франции напомнили, что на четвертой конференции стран-участниц договора Россия вместе с остальными «подтвердила свою приверженность договору и полному соблюдению его положений». Но спустя несколько месяцев после этого поменяла свое решение.

«Франция вместе со многими европейскими партнерами недавно предложила углубить эти обмены мнениями по связанными с реализацией договора вопросами, которые были подняты Российской Федерацией», — отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Там добавили, что сожалеют о том, что «Российская Федерация не пожелала участвовать в этом диалоге и теперь решает выйти из этого договора». В то же время представитель ведомства добавил, что во Франции надеются, что Москва поменяет решение.

К диалогу и сохранению соглашения призывает и Швейцария, которая не является участницей ДОН, но имеет статус наблюдателя в Консультативной комиссии по открытому небу. Представитель Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) этой страны Пьер Ален Эльчингер отметил, что власти страны считают договор «существенным элементом механизма транспарентности и доверия в области безопасности в Европе». В связи с чем его сохранение в интересах Швейцарии.

В Великобритании и вовсе разочарованы решением России. «Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами», — отметили в МИД страны.

Дипломаты призвали «Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками».

Тем не менее накануне Москва четко дала понять, что условия ДОН стали для России невыгодными. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение о выходе было принято в связи с неприемлемой ситуацией.

По ее словам, после того, как США покинули договор, Россия начала «кропотливую работу с партнерами по урегулированию российских озабоченностей». Дипломаты рассчитывали, что западные страны продемонстрируют конструктивный подход.

«Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заверила, что после выхода Вашингтона из соглашения, тенденция к его разрушению «приобрела необратимый характер».

Но и в этом случае Москва пыталась сохранить свое участие в ДОН. Российская сторона предложила участникам соглашения «предоставить твердые гарантии соблюдения ими своих обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полетов над российской территорией».

Но США уклонились от прямого ответа, что дало России основания для сомнений в дальнейшем участии в соглашении. Вместе с тем, по словам Захаровой, некоторые источники сообщили, что Вашингтон потребовал от европейцев передавать информацию, которую они будут получать о российских ВС.

«Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли», — говорится в комментарии Захаровой.