Путин отметил трудность прогноза распространения новых штаммов COVID-19

Российский президент Владимир Путин отметил, что точно предугадать дальнейшее развитие ситуации с новыми штаммами коронавируса специалисты пока не могут. В связи с этим во время онлайн-встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым Путин поручил губернатору чаще общаться с коллегами.

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«С коллегами из соседних регионов прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем», — обратил внимание глава государства.

Он также рекомендовал главе Удмуртии управлять коечным фондом, рассчитанным на больных коронавирусом, «очень грамотно, тонко». Путин призвал Бречалова «своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом».

«Понятно, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей, но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте», — пояснил президент, отметив, что глава Удмуртии должен «обязательно это сделать».

По словам Бречалова, на данный момент в Удмуртии свободна почти половина коечного фонда. «Мы дополнительно развернули 750 коек и возобновили работу обсерваторов, куда отправляем пациентов на долечивание. В настоящий момент у нас 44% коечного фонда свободны. Есть резерв, и мы готовы к любому развитию событий, но надеемся, что ситуация будет стабилизироваться», — проводит пресс-служба Кремля слова главы региона.

Вместе с тем он отчитался о том, что удмуртские власти начали выдавать лекарства пациентам, которые лечатся на дому, с 4 ноября прошлого года, не дожидаясь федерального финансирования. Бречалов сообщил, что уже выдано 4,5 тыс. наборов для амбулаторных пациентов.

Глава Удмуртии также рассказал о том, что 11 столичных врачей помогли местным медикам в борьбе с эпидемией коронавируса. Они провели анализ подходов лечения удмуртских специалистов в весенне-летний период. Кроме того, постоянную связь с медиками поддерживает московский врач 52-й городской клинической больницы Марьяна Лысенко.

«Ситуация, уверенно можно сказать, стабилизируется, но это, конечно же, не говорит о том, что нам можно расслабиться. Я в ежедневном формате на контроле держу этот вопрос», — заверил Бречалов.

Говоря о новых штаммах коронавируса, президент России Владимир Путин вероятно имел в виду разновидность вируса, которая была обнаружена в Великобритании и ЮАР почти одновременно — в середине декабря прошлого года. Вместе с тем в некоторых странах сообщают, что находят различные вариации коронавируса.

Что касается «британского» штамма, известно, что он более заразен, то есть распространяется быстрее «привычного» типа коронавируса. Британские специалисты отмечают, что скорость его распространения выше на 70%. Такую особенность штамма подтверждают и российские эксперты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заверила, что этот тип вируса не является более опасным, то есть не приводит к более тяжелым формам течения болезни. Но в то же время она подчеркнула, что «один человек может заразить большее количество, чем при предыдущем варианте».

Тем не менее чиновница заверила, что ПЦР-системы, которые используются в России, способны выявить не только обычный штамм коронавируса, но и его «британскую» версию. «И вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», — сказала она.

Вместе с тем она рассказала, что в России уже был зарегистрирован один случай такого штамма. По словам Поповой, его обнаружили в конце декабря прошлого года среди тех, кто прибыл из Великобритании. Как тогда, так и сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже не представляет угрозы для окружающих.

В России на сегодняшний день зарегистрировано почти 3,5 млн заражений коронавирусом. Его распространение затронуло все регионы страны. Наличие инфекции стало основной причиной смерти почти 64 тыс. россиян, выздоровели 2, 88 млн человек, отмечает столичный оперштаб.