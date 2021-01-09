«Бумеранг смерти» вернулся: в Киеве оценили штурм Капитолия

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала США после событий в Вашингтоне, когда сторонники главы Белого дома Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, прекратить вести деструктивную внешнюю политику и организовывать революции в других странах.

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В заявлении украинских политиков говорится, что исполнительная власть США, а также Демократическая и Республиканская партии должны сделать выводы из произошедшего и признать недопустимость американского вмешательства в дела других стран.

ОПЗЖ обвинила американские власти в попытках установить внешнее управление в других странах, а также в поддержке радикальных сил, провокации протестов и беспорядков.

В партии напомнили, что бывший президент США Джордж Буш-младший назвал захват здания американского Конгресса событием, которое обычно происходит в «банановых республиках», а не в демократических государствах.

«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине», — пояснили в Киеве.

В свою очередь, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук указал, что именно «банановую республику» США хотели сделать из Украины после «евромайдана».

Член фракции ОПЗЖ в Верховной раде Илья Кива заявил, что «бумеранг смерти» вернулся к США, и что теперь Вашингтон, возможно, перестанет оказывать негативное влияние на Украину.

Издание The New York Times также назвало вашингтонский бунт стал отголоском восстаний в постсоветских странах.

«Для всех, кто освещал политические беспорядки на обломках бывшего Советского Союза в течение последних трех десятилетий, толпа, штурмовавшая Капитолий в Вашингтоне в среду, выглядела шокирующе знакомой, вплоть до дресс-кода и лозунгов», — написал политолог Эндрю Хиггинс.

По его словам, по манере действовать и стилю толпа напоминала разношерстные банды, захватившие в 1993 году здание парламента в Москве и требовавшие возрождения Советского Союза. Захватывавшие Капитолий люди также были одеты в камуфляжные куртки, старые ботинки, черные шерстяные шапки и банданы.

Тем не менее, известно, что Байден рассматривает на место замгоссекретаря страны кандидатуру Виктории Нуланд, об этом сообщает Politico. Нуланд входила в администрацию бывшего президента США Барака Обамы и курировала евразийское направление. Она оказала влияние на формирование американской политики в отношении постсоветских государств.

Так, Нуланд выступала за ужесточение санкционного режима в отношении России, выступала за поддержку прозападных сил в Молдавии, Грузии и на Украине. Кроме того, она лично приезжала на Майдан, чтобы раздать бутерброды участникам манифестаций.

Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с осуждением беспорядков в Вашингтоне.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США», — написал он на своей странице в Twitter.

Российский телеведущий Владимир Соловьев в Telegram высмеял такое заявление Зеленского.

«То есть Зеленский все-таки против «майдана?» – сыронизировал Соловьев.

Стоит отметить, что в мае прошлого года Трамп использовал тему «евромайдана» против своего будущего противника Байдена — в своем Twitter он рассказывал о 50-минутном фильме экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства».

В 2018 году глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, как в 2014 году Обама позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил его не отговаривать украинского лидера Виктора Януковича от соглашения с оппозицией на «евромайдане».

Лавров отметил, что буквально на следующий день после заключения соглашения и разговора с Обамой в Киеве начался захват правительственных зданий. Янукович же в спешке покинул столицу. Украинская оппозиция заявила, что президент «самоустранился от власти».

Путин по этому поводу заявлял, что «так грубо и нагло Россию обманули впервые». Президент РФ также подчеркнул, что США своими руками совершили государственный переворот на Украине.