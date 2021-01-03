«Живут в космосе»: в Раде раскритиковали минздрав Украины

Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что слова главного санврача Украины Виктора Ляшко о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» не имеют ничего общего с медициной.

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«Заявление главного санврача Украины, точнее «недоразумения от медицины» Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать «Спутник V», поскольку в минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, — это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан», — отметил политик. Его слова размещены на сайте партии.

Медведчук напомнил, что пока ни одна из существующих вакцин не прошла третью фазу клинических испытаний. По его словам, это планируется сделать к 2022 или 2023 году.

«Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до президента Украины Владимира Зеленского», — отметил он.

Медведчук считает, что отношение Киева к российской вакцине говорит о том, что власти страны «вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее на Украине с получением для этого высоких технологий».

Ранее Ляшко разместил на своей странице в Facebook запись, в которой указал на основные факторы, которые будут играть роль при внедрении вакцины в стране. Он заявил, что власти Украины разрешать проводить массовую вакцинацию только теми препаратами, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

Таким образом он ответил на высказывание Медведчука от том, что харьковская компания «Биолек» якобы обратилась в украинский минздрав с просьбой о регистрации российского лекарства.

«Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности», — заверил Ляшко, добавив, что завершение третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» произойдет предположительно через год.

Между тем однопартиец Медведчука Илья Кива заявил, что отказ от российского «Спутника V» может привести к многочисленным смертям среди украинского населения. «Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» — написал депутат в Facebook.

Нардеп Верховной рады выразил мнение, что Ляшко, отказываясь от российской вакцины от коронавируса, решил «выслужиться» перед Вашингтоном.

Он также отметил, что в «в начале 2020 года» главный санврач Украины «заработал на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью». Поэтому и сейчас, по мнению Кивы, он «ищет возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством». «При производстве российской вакцины внутри страны — это сделать будет намного сложней!» — утверждает нардеп.

Ранее Медведчук уже обращался к российскому президенту Владимиру Путину с вопросом относительно поставок препарата, созданного специалистами из России, на Украину. Путин отметил, что это возможно, но при условии обращения руководства Украины. Во время той же поездки украинский политик принял участие в вакцинации и заверил, что с ним все в порядке, и он чувствует себя хорошо.

Позднее украинский премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не может использовать этот препарат, потому что он не прошел третью стадию клинических испытаний. Поэтому, по его словам, в настоящее время речь о закупке российской вакцины не идет. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и вовсе назвал «Спутник V» «гибридным оружием» России против Украины.