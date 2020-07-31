«Платил друзьям»: премьера Канады обвинили в коррупции

Как Трюдо оказался в эпицентре коррупционного скандала

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Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвиняют в конфликте интересов из-за правительственного контракта с благотворительной организацией, платившей сотни тысяч долларов его семье. Глава кабмина пытается переложить вину за договор на госслужащих, указывая также на срочность запуска антикризисной программы. Однако оппозиция не воспринимает аргументов главы правительства и требует его отставки.

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвиняют в конфликте интересов из-за контракта канадского правительства с благотворительной организации WE Charity по распределению федеральных грантов на сумму $670 млн. Программа направлена на помощь студентам и школьникам в период пандемии коронавируса. Как оказалось, выбранная кабмином компания-исполнитель имеет тесные связи с семьей Трюдо.

Суть обвинений в отношении премьера заключается в том, что WE Charity платила за участие в различных благотворительных мероприятиях матери, брату и жене Трюдо. Это отчасти является признаком конфликта интересов, так как окончательное решение о найме организации принимал именно премьер.

С 2016 по 2020 год мать Трюдо Маргарет получила более $230 тыс. за выступления на 28 мероприятиях. Брат премьера Александр с 2017 по 2018 год заработал почти $30 тыс. за восемь мероприятий, а жена главы правительства Софи получила чуть больше $1 тыс. за участие в одном из мероприятий WE Charity в 2012 году.

При этом сам Трюдо также не раз участвовал в различных благотворительных акциях компании, хотя никогда не получал за это соответствующих выплат. По сути, сотрудничество семьи премьера с WE Charity не вызвало бы никаких вопросов, если бы правительство не включило организацию в свою программу.

Ситуация ухудшается тем, что канадские СМИ опубликовали видеозапись, на которой один из основателей WE Charity Марк Килбургер заявляет, что канадский кабмин напрямую обратился к организации за помощью. Более того, просьба поступила на следующий день после объявления беспрецедентных мер по помощи студентам и школьникам во время эпидемии.

«Они любезно обратились к нам и спросили, заинтересованы ли мы в том, чтобы помочь реализовать план правительства. Мы согласились», — отмечал Килбургер на записи.

Это обстоятельство усилило скандал вокруг Трюдо, поскольку премьер не раз говорил, что не знал, какая компания будет указана в программе до вынесения этого вопроса на рассмотрение кабмина. За публикацией записи последовали попытки Килбургера снять подозрения с администрации премьера — он начал открыто доказывать, что оговорился и что звонил ему обычный рядовой служащий из кабмина. Это лишь подлило еще больше масла в огонь.

Конфликт интересов

Ситуация вокруг договора кабмина с WE Charity достаточно быстро стала патовой. Обвинения в адрес Трюдо посыпались практически сразу после подписания контракта. Больше всего критиков премьера зацепила его фраза о том, что в Канаде только WE Charity способна эффективно распределить государственные средства.

Канадские СМИ начали публиковать различные материалы о крупных НПО страны, которые вполне способны выполнить поставленные правительством задачи. На фоне волны критики кабмин решил пересмотреть свое решение и пообещал подключить к соглашению другие организации, но это не помешало старту расследования против Трюдо.

Федеральная служба по этике занялась выяснением всех обстоятельств сделки 3 июля, к процессу также подключился офис уполномоченного по урегулированию конфликтов интереса и этике парламента Канады — ситуацией воспользовались оппозиционные депутаты. В частности, Пьер Пулиевр из Консервативной партии заявил, что

Трюдо «действовал как диктатор и платил своим друзьям».

30 июля премьер выступил перед членами финансового комитета канадского парламента и объяснил выбор WE Charity тем, что правительство торопилось с запуском антикризисной программы, чтобы как можно скорее помочь студентам получить средства на фоне пандемии коронавируса. Трюдо отдельно указал на то, что просил кабмин провести тщательную проверку и понимал, что взаимодействие с организацией может вызвать «ряд вопросов».

По словам премьера, кабмин стоял перед выбором — отдать контракт WE Charity или отложить запуск программы на неопределенный срок. При этом Трюдо подчеркивал, что именно государственные служащие сделали выбор в пользу организации, а не правительство Канады.

Однако депутаты-консерваторы аргументов Трюдо не оценили и обвинили премьера в том, что он желает «свалить вину» на бюрократов.

В итоге члены Консервативной партии и партии Квебекский блок призвали премьер-министра уйти в отставку.

Аналогичное требование парламентарии выдвинули в отношении министра финансов Канады Билла Морно. Как оказалось, одна из его дочерей работает в дочерней фирме WE Charity, а другая участвует в организации их мероприятий. К тому же сам министр заплатил компании $41 тыс. за поездку его семьи в Кению и Эквадор.

Удар по премьеру

Скандал сильно ударил по позициям Трюдо, который и так в последнее время не пользовался особым доверием у канадцев. Согласно опросу Angus Reid от 24 июля,

рейтинг премьера упал до 44% — впервые с февраля число недовольных работой премьера превысило количество его сторонников.

Отдельно стоит упомянуть, что Трюдо уже третий раз за последние три года сталкивается с обвинением в конфликте интересов. В первый раз поводом для начала расследования послужила поездка премьера вместе с семьей на Багамы в 2017 году. Глава канадского кабмина слетал в отпуск на частном вертолете принца Ага-Хана, миллиардера, лидера мусульман-исмаилитов — это является прямым нарушением этических норм правительства страны.

Трюдо утверждал, что отпуск был оплачен из личных средств, однако СМИ указывали на то, что поездку премьера полностью спонсировал миллиардер. В итоге комиссия по этике пришла к выводу, что глава кабмина нарушил закон, потому что знал об официальных отношениях предпринимателя Ага-хана с канадским правительством.

Однако каких-либо последствий для карьеры канадского премьера не последовало. Трюдо лишь заявил, что с полной ответственностью относится к ситуации и впредь будет консультироваться с ведомством перед частными поездками.

Второй скандал произошел в прошлом году из-за дела о мошенничестве инженерно-строительной компании SNC Lavalin, дававшей крупные взятки ливанскому диктатору Муамару Каддафи.

Канцелярия Трюдо напрямую оказывала воздействие на министра юстиций и генпрокурора Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд во время расследования, чтобы «спустить дело на тормоза» — комиссия по этике опять-таки признала факт нарушений со стороны премьера.

Отчасти разбирательство по этому делу оказало негативное воздействие на итоги парламентских выборов: либералы Трюдо потеряли однопартийное большинство и смогли занять лишь 156 из 338 мест.

Как появление нового скандала может отразиться на положении премьера, пока неизвестно. До новых выборов больше двух лет, хотя недовольство канадцев в условиях продолжения пандемии вряд ли можно назвать позитивным фактором.