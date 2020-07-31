«Платил друзьям»: премьера Канады обвинили в коррупции

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвиняют в конфликте интересов из-за контракта канадского правительства с благотворительной организации WE Charity по распределению федеральных грантов на сумму $670 млн. Программа направлена на помощь студентам и школьникам в период пандемии коронавируса. Как оказалось, выбранная кабмином компания-исполнитель имеет тесные связи с семьей Трюдо.

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Суть обвинений в отношении премьера заключается в том, что WE Charity платила за участие в различных благотворительных мероприятиях матери, брату и жене Трюдо. Это отчасти является признаком конфликта интересов, так как окончательное решение о найме организации принимал именно премьер.

С 2016 по 2020 год мать Трюдо Маргарет получила более $230 тыс. за выступления на 28 мероприятиях. Брат премьера Александр с 2017 по 2018 год заработал почти $30 тыс. за восемь мероприятий, а жена главы правительства Софи получила чуть больше $1 тыс. за участие в одном из мероприятий WE Charity в 2012 году.

При этом сам Трюдо также не раз участвовал в различных благотворительных акциях компании, хотя никогда не получал за это соответствующих выплат. По сути, сотрудничество семьи премьера с WE Charity не вызвало бы никаких вопросов, если бы правительство не включило организацию в свою программу.

Ситуация ухудшается тем, что канадские СМИ опубликовали видеозапись, на которой один из основателей WE Charity Марк Килбургер заявляет, что канадский кабмин напрямую обратился к организации за помощью. Более того, просьба поступила на следующий день после объявления беспрецедентных мер по помощи студентам и школьникам во время эпидемии.

«Они любезно обратились к нам и спросили, заинтересованы ли мы в том, чтобы помочь реализовать план правительства. Мы согласились», — отмечал Килбургер на записи.

Это обстоятельство усилило скандал вокруг Трюдо, поскольку премьер не раз говорил, что не знал, какая компания будет указана в программе до вынесения этого вопроса на рассмотрение кабмина. За публикацией записи последовали попытки Килбургера снять подозрения с администрации премьера — он начал открыто доказывать, что оговорился и что звонил ему обычный рядовой служащий из кабмина. Это лишь подлило еще больше масла в огонь.

Конфликт интересов

Ситуация вокруг договора кабмина с WE Charity достаточно быстро стала патовой. Обвинения в адрес Трюдо посыпались практически сразу после подписания контракта. Больше всего критиков премьера зацепила его фраза о том, что в Канаде только WE Charity способна эффективно распределить государственные средства.

Канадские СМИ начали публиковать различные материалы о крупных НПО страны, которые вполне способны выполнить поставленные правительством задачи. На фоне волны критики кабмин решил пересмотреть свое решение и пообещал подключить к соглашению другие организации, но это не помешало старту расследования против Трюдо.

Федеральная служба по этике занялась выяснением всех обстоятельств сделки 3 июля, к процессу также подключился офис уполномоченного по урегулированию конфликтов интереса и этике парламента Канады — ситуацией воспользовались оппозиционные депутаты. В частности, Пьер Пулиевр из Консервативной партии заявил, что

Трюдо «действовал как диктатор и платил своим друзьям».

30 июля премьер выступил перед членами финансового комитета канадского парламента и объяснил выбор WE Charity тем, что правительство торопилось с запуском антикризисной программы, чтобы как можно скорее помочь студентам получить средства на фоне пандемии коронавируса. Трюдо отдельно указал на то, что просил кабмин провести тщательную проверку и понимал, что взаимодействие с организацией может вызвать «ряд вопросов».

По словам премьера, кабмин стоял перед выбором — отдать контракт WE Charity или отложить запуск программы на неопределенный срок. При этом Трюдо подчеркивал, что именно государственные служащие сделали выбор в пользу организации, а не правительство Канады.

Однако депутаты-консерваторы аргументов Трюдо не оценили и обвинили премьера в том, что он желает «свалить вину» на бюрократов.

В итоге члены Консервативной партии и партии Квебекский блок призвали премьер-министра уйти в отставку.

Аналогичное требование парламентарии выдвинули в отношении министра финансов Канады Билла Морно. Как оказалось, одна из его дочерей работает в дочерней фирме WE Charity, а другая участвует в организации их мероприятий. К тому же сам министр заплатил компании $41 тыс. за поездку его семьи в Кению и Эквадор.

Удар по премьеру

Скандал сильно ударил по позициям Трюдо, который и так в последнее время не пользовался особым доверием у канадцев. Согласно опросу Angus Reid от 24 июля,

рейтинг премьера упал до 44% — впервые с февраля число недовольных работой премьера превысило количество его сторонников.

Отдельно стоит упомянуть, что Трюдо уже третий раз за последние три года сталкивается с обвинением в конфликте интересов. В первый раз поводом для начала расследования послужила поездка премьера вместе с семьей на Багамы в 2017 году. Глава канадского кабмина слетал в отпуск на частном вертолете принца Ага-Хана, миллиардера, лидера мусульман-исмаилитов — это является прямым нарушением этических норм правительства страны.

Трюдо утверждал, что отпуск был оплачен из личных средств, однако СМИ указывали на то, что поездку премьера полностью спонсировал миллиардер. В итоге комиссия по этике пришла к выводу, что глава кабмина нарушил закон, потому что знал об официальных отношениях предпринимателя Ага-хана с канадским правительством.

Однако каких-либо последствий для карьеры канадского премьера не последовало. Трюдо лишь заявил, что с полной ответственностью относится к ситуации и впредь будет консультироваться с ведомством перед частными поездками.

Второй скандал произошел в прошлом году из-за дела о мошенничестве инженерно-строительной компании SNC Lavalin, дававшей крупные взятки ливанскому диктатору Муамару Каддафи.

Канцелярия Трюдо напрямую оказывала воздействие на министра юстиций и генпрокурора Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд во время расследования, чтобы «спустить дело на тормоза» — комиссия по этике опять-таки признала факт нарушений со стороны премьера.

Отчасти разбирательство по этому делу оказало негативное воздействие на итоги парламентских выборов: либералы Трюдо потеряли однопартийное большинство и смогли занять лишь 156 из 338 мест.

Как появление нового скандала может отразиться на положении премьера, пока неизвестно. До новых выборов больше двух лет, хотя недовольство канадцев в условиях продолжения пандемии вряд ли можно назвать позитивным фактором.