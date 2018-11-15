Когда пройдет ежегодная пресс-конференция Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, скорее всего, состоится 20 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации президента и телеиндустрии.

По словам источников, 20 декабря является «основной датой». При этом пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в ответ на просьбу дать комментарий по этому поводу заявил, что Кремль сообщит о президентской пресс-конференции «своевременно».

Эта конференция должна стать 14-й по счету. Такого рода мероприятий не было в годы, когда Путин занимал пост премьер-министра. Подобный формат общения с журналистами Путин проводит с 2001 года — тогда разговор с журналистами занял немногим более полутора часов.

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Самая продолжительная встреча с журналистами прошла под конец второго срока Владимира Путина, в 2008 году. Тогда российский лидер общался с прессой 4 часа 40 минут. Пресс-конференция Путина зимой 2017 года продолжалась 3 часа 50 минут. Тогда он, в том числе, рассказал, что выдвигаться на президентские выборы в марте 2018-го будет как независимый кандидат, сообщила НСН.

Многие журналисты в зале Центра международной торговли, где проходило мероприятие, принесли с собой плакаты с самыми разнообразными лозунгами и надписями, стремясь привлечь к себе внимание президента.

В частности, за время пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире несколькими федеральными телеканалами,

в зале были замечены икона Богородицы, огромная неваляшка в цветах триколора с подписью «Нас не завалить», солидных размеров российский паспорт, силуэт озера Байкал со словами «БАЙКАЛ ОМУЛЬ ЛЮДИ», призыв спасти печатные СМИ «от вымирания», табличка «Вятский квас», призыв «Дайте слово Омску» и плакат «Вологодским оптимистам про овес».

Свою минуту для общения с президентом старались также получить журналисты, занимающиеся проблемами детей, удмуртских студентов и жилищно-коммунального хозяйства.

Солидная часть общения президента с прессой была посвящена внешней политике России — в частности военной кампании в Сирии. Путин заявил о большой проблеме беженцев, от которой страдает, в первую очередь, Турция. «Один из главных источников терроризма — низкий уровень образования», — добавил президент.

Путин недвусмысленно дал понять, что террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России) действовала с попустительства США, хотя и не назвал страну напрямую. Напомнил он также о том, что другая террористическая группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России) (также запрещена в РФ) была создана при поддержке Америки для борьбы с Советским Союзом в Афганистане, а привело это в итоге к трагическим событиям 11 сентября 2001 года.

После этого американский журналист спросил Путина, как тот оценивает президента США Дональда Трампа. Путин отметил, что оценивать Трампа должен не он, а избравшие его американцы.

«С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было «ты» или «вы», перешли бы мы на «ты»? Скорее всего, да», — добавил Путин.

Путин выразил удовлетворение работой нынешнего правительства. «В целом, правительство действует достаточно уверенно, и результаты его работы удовлетворительны», — отметил президент.

Наконец, глава государства рассказал о планах правительства скорректировать пенсионную систему — в частности, увеличить возраст выхода на пенсию. Вместе с тем он отметил, что это непростой вопрос.

На пресс-конференции 2017 года не обошлось и без курьезов. Глава Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб притворился журналистом, чтобы рассказать президенту о катастрофическом состоянии российской рыбной индустрии, сообщает ФАН.

«Я вас обманул, я не журналист никакой. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината. Согласен, плохо! Но мы три с половиной года землю жуем зубами, мы рвемся <…>, чтобы выжить, и мы знаем, как выжить, как повернуть дальневосточную рыбу так, что рыба по 52 рубля с Дальнего Востока будет по 80 рублей продаваться, а не по 300. Что мы издеваемся над людьми?»

— заявил Зуб президенту.