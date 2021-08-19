Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Шойгу лично провел Т-80 по трассе «Танкового биатлона» 09:42
Матч Кубка Украины завершился нападением тренера на судью 09:42
Врач рассказал, как по ногтям определить, что вы переболели COVID-19 09:33
В МИД РФ заявили, что радикальных мер в связи с ситуацией... 09:32
Русскоговорящая афганка попросила у России защиты от талибов* 09:24
Талибы* предложат представителям прежней власти Афганистана места в правительстве 09:18
Сахалинцу сделали сразу девять протезов после обморожения пальцев 09:01
Тренер пловцов из Вьетнама умер на карантине по возвращении... 09:01
В Казани пройдет выставка картин Шойгу 08:58
Назван самый северный город мира, куда добрались российские богомолы 08:50
Стиль

Защита от сглаза: почему талибы* подводят глаза

Эксперты объяснили внешний вид талибов*

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Первые полосы мировых СМИ заполнены фотографиями лидеров и бойцов запрещенной в России группировки «Талибан»*. Одетые в шаровары, длинные рубахи и тюрбаны, они смотрят со снимков подведенными сурьмой глазами. «Газета.Ru» с помощью экспертов рассказывает, как у талибов появилась такая мода.

Подводить глаза сурьмой – это давняя традиция в некоторых районах Афганистана.

«Это исторически сложилось – в частности, сурьма использовалась как антисептик, — рассказал «Газете.Ru» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – В основном, это используют пуштуны. А талибы (организация запрещена в России) – это сельские пуштуны со старыми пуштунскими традициями».

Как уточнил Нессар, подведенные глаза – вовсе не отличительный признак самих талибов и с воззрениями членов группировки они никак не связаны.

«Использование сурьмы является выражением традиционной моды восточных районов Афганистана, особенно в горах – и не только у пуштунов, хотя могло быть ими инспирировано», – подтвердил «Газете.Ru» антрополог, исследователь культуры народов Афганистана Святослав Каверин. По его словам, это делается не повсеместно, «хотя в отдельных районах распространено широко». Причем в ход едва ли идет западная косметика – «лишь сурьма́ (накреза́), по старинке».

«По народному мнению, сурьма убивает вредные бактерии, защищает глаза от инфекций, песка, солнца, – объяснил антрополог. – А детей она бережет от сглаза».

Подводка кайалом – толстым карандашом, который в традиционных условиях изготавливается на основе сульфида свинца и растительных масел, – используется в Западной Африке, на юге Азии и на Ближнем Востоке. Макияж, придающий мимике выразительность, был известен еще в Древнем Египте и соседних ранних государствах.

В исламской культуре подводке придается особенное значение: в мусульманских текстах можно найти рекомендации наносить на глаза сурьму для улучшения зрения и лучшего роста ресниц, которые давал своим последователям пророк Мухаммед – говорится, что он сам наносил ее на веки.

В священный месяц Рамадан, например, в Йемене, нанести подводку – отдельный ритуал, который проходят и для красоты, и ради предполагаемого терапевтического эффекта от нанесения красной и черной подводки на веки. Как говорил в 2018 году агентству EFE житель Йемена Али Аль Битар, наносивший в Рамадан макияж желающим в Великой мечети в Сане, многие верующие обязательно проходят через косметическую процедуру, чтобы «вернуться домой со свидетельством, что они молились в Великой мечети».

«Хотя у россиян мужской макияж может вызывать ассоциации с группой Army Of Lovers, сурьма не указывает прямо на половую ориентацию, которая может оказаться любой», — подчеркнул Святослав Каверин.

Между тем, факт, что талибы используют подводку для глаз, в начале 2000-х поражал американских и британских военных – они воспринимали это как безусловное свидетельство гомосексуальности бойцов «Талибана» и их склонности к педофилии.

«Подобный образ был ярко представлен в афганском кинофильме «Усама» (2003, реж. Сиддик Бармак). Также можно вспомнить колоритные фотосерии в макияже или с оружием и цветами, которые немецкий фотограф Томас Дворжак положил в основу фотовыставки и книги «Taliban» (2003). Щекотливая тема рассмотрена в документе «Pashtun Homosexuality Report» (2009) и в фотосерии «Guns and Roses» (2010) от Брэна Симондсона».

В 2013 году британский политолог Ниви Манчанда раскритиковала стремление Запада представить талибов как «извращенцев», выступая на конференции в Сан-Франциско.

В пример она привела статью The Telegraph под названием «Педофилия культурно принята в Южном Афганистане» 2011 года, свидетельства американских солдат, которые говорили, что педофилия там — это «образ жизни», и выражения из материалов The New York Times вроде «пуштунская одержимость содомией» и «странная тяга у многих к подводке для глаз». По мнению Ниви Манчанды, этот взгляд был слишком однобоким и обусловлен западными представлениями о маскулинности, не предполагающими накрашенных глаз.

«Одежда талибов — длинная рубаха, жилет, шаровары, тюрбан — это традиционный наряд пуштунов», — объяснил Омар Нессар. Но это не значит, что каждый, кто одет пуштунскую одежду, автоматически выглядит как талиб.

Например, шерстяной берет-паколь, называемый у нас «пуштункой», — далеко не всегда оказывается свидетельством принадлежности его обладателя к воинственной группировке, пришедшей к власти в Афганистане, или к пуштунскому народу.

«Паколь происходит с востока, это горные районы на севере Пакистана, а талибы происходят с юга, – рассказал Святослав Каверин. – Первоначально этот головной убор носили читральцы и другие народности горных княжеств. Незадолго до раздела Британской Индии в 1947 году читральцы стали развивать торговлю в городе Пешаваре, а к 1950-м наладилась бойкая торговля изделиями из мягкой шерсти горских овец особой местной породы. Тогда и начинается достаточно широкое ношение паколей восточными пуштунами в Пешаваре и Кабуле, и в прочих местах между ними».

По словам исследователя, шерстяной берет приобрел большую популярность в 1980-е на востоке Афганистана и в пуштунских районах Пакистана. «Солдаты ОКСВА назвали паколь «пуштункой», поскольку поначалу плотнее сталкивались с боевиками этой национальности, – объяснил Святослав Каверин. – Следует отметить, в 1990-х он стал характерным признаком «северных» моджахедов – противников талибов, предпочитавших черный тюрбан (также в ходу разные платки и круглые шапочки)». Если же на фотографиях и встречаются талибы в «пуштунках», то это – «горцы из районов вдоль афгано-пакистанской границы на востоке, это Зона племен», — уточнил антрополог.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Мы — жертвы этой войны… Россия, не бросай нас»
Преподаватель русского языка из Кабула просит Россию помочь ей
Бывший командир Рижского ОМОНа: Ельцин должен был возглавить ГКЧП
Чеслав Млынник рассказал, как взял под контроль Латвийскую ССР во время Августовского путча
«Да вы что?! Сюда нельзя!»
Как выглядит «дача Горбачева» 30 лет спустя путча ГКЧП
«Спутник V» модифицировали под штамм «дельта»
Военный летчик назвал возможную причину крушения МиГ-29 под Астраханью
В Роспотребнадзоре объяснили, почему есть вакцина, но нет лекарства от COVID-19
Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите границ Украины
Новости и материалы
Шойгу лично провел Т-80 по трассе «Танкового биатлона»
Матч Кубка Украины завершился нападением тренера на судью
Врач рассказал, как по ногтям определить, что вы переболели COVID-19
В МИД РФ заявили, что радикальных мер в связи с ситуацией в Афганистане не планируется
Русскоговорящая афганка попросила у России защиты от талибов*
Талибы* предложат представителям прежней власти Афганистана места в правительстве
Сахалинцу сделали сразу девять протезов после обморожения пальцев
Тренер пловцов из Вьетнама умер на карантине по возвращении с Олимпиады
В Казани пройдет выставка картин Шойгу
Назван самый северный город мира, куда добрались российские богомолы
Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане «третьим сортом»
Олимпийский призер Колесников рассказал об отношении к скандальному видео с Дзюбой
В Минздраве назвали ограничение для вакцинации ВИЧ-инфицированных
Победившая Авериных гимнастка описала свой успех фразой «я не русская»
В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении дельта-штаммом коронавируса
Растительное молоко выбирают 9,4% россиян
Отец поступившей в МГУ девятилетней девочки высказался о ее трудоустройстве
Хорватия отказалась переносить матч против России из «Лужников»
Все новости
Из-за талибов* россияне потеряли Таиланд
«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Бангкок до конца октября
Китай поглощает авторитейл в России
За год в России открылось 138 автосалонов китайских марок
Ключевская сопка: эксперты рассказали, как покорить вулкан и выжить
СК начал проверку после гибели туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке
«Байден допустил два просчета: «Северный поток — 2» и Афганистан»
Рейтинг президента США снизился до 46% на фоне событий в Афганистане
«Спланированная провокация»
МИД опубликовал заявление к годовщине отравления Навального
«В духе Куросавы»: каким будет аниме по «Звездным войнам»
Зрители высоко оценили трейлер мультсериала «Звездные войны: Видения»
Овощи увели инфляцию в минус
Росстат отчитался о снижении потребительских цен на 0,01%
Водители-новички перестали сыпаться на экзамене в ГИБДД
С первого раза экзамен на права в Москве сдают 17% начинающих автомобилистов
«Белый лотос» и «Девять совсем незнакомых людей»: сериалы об элитном отдыхе, идущем не по плану
Рецензии на сериалы «Белый лотос» от HBO и «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
Часики тикают: почему не стоит откладывать отцовство
Врачи выяснили, как мужская фертильность падает с годами
«Прошли профилактику»: почему пандемия облегчила жизнь астматикам
Пульмонолог рассказал о преимуществах астматиков в борьбе с коронавирусом
В России введут цифровые паспорта. В США их регулярно подделывают
Эксперты раскрыли опасности замены паспортов на пластиковую карту
13 лучших фильмов Роберта Редфорда
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях