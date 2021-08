Защита от сглаза: почему талибы* подводят глаза

Подводить глаза сурьмой – это давняя традиция в некоторых районах Афганистана.

«Это исторически сложилось – в частности, сурьма использовалась как антисептик, — рассказал «Газете.Ru» директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – В основном, это используют пуштуны. А талибы (организация запрещена в России) – это сельские пуштуны со старыми пуштунскими традициями».

Как уточнил Нессар, подведенные глаза – вовсе не отличительный признак самих талибов и с воззрениями членов группировки они никак не связаны.

«Использование сурьмы является выражением традиционной моды восточных районов Афганистана, особенно в горах – и не только у пуштунов, хотя могло быть ими инспирировано», – подтвердил «Газете.Ru» антрополог, исследователь культуры народов Афганистана Святослав Каверин. По его словам, это делается не повсеместно, «хотя в отдельных районах распространено широко». Причем в ход едва ли идет западная косметика – «лишь сурьма́ (накреза́), по старинке».

«По народному мнению, сурьма убивает вредные бактерии, защищает глаза от инфекций, песка, солнца, – объяснил антрополог. – А детей она бережет от сглаза».

Подводка кайалом – толстым карандашом, который в традиционных условиях изготавливается на основе сульфида свинца и растительных масел, – используется в Западной Африке, на юге Азии и на Ближнем Востоке. Макияж, придающий мимике выразительность, был известен еще в Древнем Египте и соседних ранних государствах.

В исламской культуре подводке придается особенное значение: в мусульманских текстах можно найти рекомендации наносить на глаза сурьму для улучшения зрения и лучшего роста ресниц, которые давал своим последователям пророк Мухаммед – говорится, что он сам наносил ее на веки.

В священный месяц Рамадан, например, в Йемене, нанести подводку – отдельный ритуал, который проходят и для красоты, и ради предполагаемого терапевтического эффекта от нанесения красной и черной подводки на веки. Как говорил в 2018 году агентству EFE житель Йемена Али Аль Битар, наносивший в Рамадан макияж желающим в Великой мечети в Сане, многие верующие обязательно проходят через косметическую процедуру, чтобы «вернуться домой со свидетельством, что они молились в Великой мечети».

«Хотя у россиян мужской макияж может вызывать ассоциации с группой Army Of Lovers, сурьма не указывает прямо на половую ориентацию, которая может оказаться любой», — подчеркнул Святослав Каверин.

Между тем, факт, что талибы используют подводку для глаз, в начале 2000-х поражал американских и британских военных – они воспринимали это как безусловное свидетельство гомосексуальности бойцов «Талибана» и их склонности к педофилии.

«Подобный образ был ярко представлен в афганском кинофильме «Усама» (2003, реж. Сиддик Бармак). Также можно вспомнить колоритные фотосерии в макияже или с оружием и цветами, которые немецкий фотограф Томас Дворжак положил в основу фотовыставки и книги «Taliban» (2003). Щекотливая тема рассмотрена в документе «Pashtun Homosexuality Report» (2009) и в фотосерии «Guns and Roses» (2010) от Брэна Симондсона».

В 2013 году британский политолог Ниви Манчанда раскритиковала стремление Запада представить талибов как «извращенцев», выступая на конференции в Сан-Франциско.

В пример она привела статью The Telegraph под названием «Педофилия культурно принята в Южном Афганистане» 2011 года, свидетельства американских солдат, которые говорили, что педофилия там — это «образ жизни», и выражения из материалов The New York Times вроде «пуштунская одержимость содомией» и «странная тяга у многих к подводке для глаз». По мнению Ниви Манчанды, этот взгляд был слишком однобоким и обусловлен западными представлениями о маскулинности, не предполагающими накрашенных глаз.

«Одежда талибов — длинная рубаха, жилет, шаровары, тюрбан — это традиционный наряд пуштунов», — объяснил Омар Нессар. Но это не значит, что каждый, кто одет пуштунскую одежду, автоматически выглядит как талиб.

Например, шерстяной берет-паколь, называемый у нас «пуштункой», — далеко не всегда оказывается свидетельством принадлежности его обладателя к воинственной группировке, пришедшей к власти в Афганистане, или к пуштунскому народу.

«Паколь происходит с востока, это горные районы на севере Пакистана, а талибы происходят с юга, – рассказал Святослав Каверин. – Первоначально этот головной убор носили читральцы и другие народности горных княжеств. Незадолго до раздела Британской Индии в 1947 году читральцы стали развивать торговлю в городе Пешаваре, а к 1950-м наладилась бойкая торговля изделиями из мягкой шерсти горских овец особой местной породы. Тогда и начинается достаточно широкое ношение паколей восточными пуштунами в Пешаваре и Кабуле, и в прочих местах между ними».

По словам исследователя, шерстяной берет приобрел большую популярность в 1980-е на востоке Афганистана и в пуштунских районах Пакистана. «Солдаты ОКСВА назвали паколь «пуштункой», поскольку поначалу плотнее сталкивались с боевиками этой национальности, – объяснил Святослав Каверин. – Следует отметить, в 1990-х он стал характерным признаком «северных» моджахедов – противников талибов, предпочитавших черный тюрбан (также в ходу разные платки и круглые шапочки)». Если же на фотографиях и встречаются талибы в «пуштунках», то это – «горцы из районов вдоль афгано-пакистанской границы на востоке, это Зона племен», — уточнил антрополог.