«Люди перестали бояться»: кто бросил вызов «Талибану*» в Афганистане

На севере Афганистана растет сопротивление «Талибану» * . В провинции Панджшер из остатков правительственных сил формируется новый «Северный альянс» — объединение, противостоявшее талибам во время существования «Исламского эмирата Афганистана».

В северной афганской провинции Панджшер формируется сопротивление радикальному движению «Талибан (организация запрещена в России)», захватившему власть в Афганистане. По информации телеканала Al-Alam, в боях с талибами в этом регионе участвуют войска, верные вице-президенту страны Амрулле Салеху. Его силам, по сообщениям СМИ, уже удалось выбить «Талибан» из района Чарикар в соседней провинции Парван.

Сам Салех после бегства президента Ашрафа Гани стал исполняющим обязанности главы Афганистана в соответствии с конституцией республики. Он призвал всех граждан страны присоединиться к сопротивлению. Схожий призыв сделал и Ахмад Масуд-младший — сын лидера моджахедов в 1980-1990-х годах, полевого командира и министра обороны Ахмад Шаха Масуда, — он также объявил Панджшер центром сопротивления «Талибану».

Источники Al-Alam утверждают, что к региону уже направляются силы предводителя Национального исламского движения маршала Абдул-Рашида Дустума. Его войска насчитывают около 10 тыс. солдат, хотя в прессе была информация, что военный скрылся в Узбекистане после захвата Афганистана талибами.

Очаг недовольства концентрируется не только вокруг представителей бывшего правительства.

Так, в провинции Нангархар 18 августа прошел митинг в поддержку афганского национального флага, что спровоцировало жесткую реакцию талибов — боевики убили тех, кто вывесил флаг страны, а также обстреляли протестующих.

Еще одна акция состоялась в Кандагаре, она также была подавлена силами «Талибана».

Как заявили «Газете.Ru» в посольстве России в Афганистане, в Кабуле на данный момент ситуация спокойная, несмотря на сообщения о тех или иных протестных выступлениях в других регионах страны.

«В Кабуле талибы приняты населением. Информацию по другим точкам нужно проверять: сейчас идет слишком много заказной дезинформации», — отметили в российском диппредставительстве.

Новый «Северный альянс»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорят, что сопротивление все же имеет место в тех или иных частях страны. По словам главы Центра изучения афганской политики Андрея Серенко, период растерянности, страха и паники, которые охватили общество в Афганистане после крушения исламской республики и перехода страны под контроль талибов, постепенно подходит к концу.

«Мы видим первые, робкие признаки готовности людей к сопротивлению в разных частях страны. Люди перестали боятся и прятаться по домам.

Выступления в Кандагаре и Нангархаре очень важны, потому что это пуштунские районы Афганистана. Однако главный очаг сопротивления находится в Панджшере. Талибы будут пытаться любыми способами его раздавить как можно быстрее. Без покорения этого региона они не смогут говорить, что захватили всю власть в стране. Им важна показательная расправа над своими противниками, чтобы таких инцидентов, как в Кандагаре и Нангархаре, больше не было», — добавил эксперт.

По мнению Серенко, на панджшерской платформе наблюдается процесс консолидации нового «Северного альянса» с тремя лидерами во главе — Салехом, Дустумом и Масудом-младшим, — у них есть шанс стать реальной силой для активного сопротивления талибам с опорой на не пуштунские этносы в Афганистане.

«Северный альянс» Объединение ряда полевых командиров северного Афганистана против талибов, образованное после захвата власти в стране «Талибаном» в 1996 году. В 2001 году силы сопротивления вместе с коалицией США и других государств свергли режим талибов. При этом лидером Северного альянса выступал Ахмад Шах Масуд — отец Ахмада Масуда, — он получил большую известность как боец против талибов, но погиб до победы над движением в результате атаки террористов-смертников.

Научный сотрудник ИНИОН РАН Георгий Асатрян оценивает шансы на формирование полноценного сопротивления талибам как незначительные.

«Талибан» продемонстрировал, что с военной точки зрения он является наиболее привилегированной силой в Афганистане. Но антиталибские коалиции не были уничтожены, а отступили, не вступая в бой. Поэтому местное, локальное сопротивление со стороны антиталибских сил может быть, в том числе с поддержкой со стороны других государств», — рассуждает эксперт.

Кто возглавит сопротивление

Формирование сопротивления талибам с возможным появлением нового «Северного альянса» поднимает вопрос, кто может возглавить подобное объединение. Фактически на данный момент известно о трех фигурах, так или иначе действующих против талибов, — Амрулла Салех, Ахмад Масуд-младший и Абдул-Рашид Дустум. С точки зрения Андрея Серенко из Центра изучения афганской политики, именно эта тройка и может стать лидерами сопротивления.

«В этой тройке очень удачно компонуется сразу несколько факторов, имеющих очень важное значение для жизни в первую очередь северного Афганистана.

Салех ассоциируется с соответствием конституции Афганистана и законодательством этой страны, как легитимный руководитель страны.

Он этнический таджик, обладает большой популярностью среди жителей Панджшера и у него есть достаточно серьезный репутационный капитал среди части пуштунов. Салех говорит на обоих афганских языках (в Афганистане два официальных языка — пушту и дари. — «Газета.Ru»), что также очень важно», — пояснил эксперт.

Что касается Ахмада Масуда-младшего, по мнению Серенко, он является символом исторической, психологической и символической связи с его отцом Ахмадом Шахом Масудом, важной и популярной фигурой у этнических таджиков и на севере Афганистана.

Эксперт уверен, что Дустум — также важный ресурс для сопротивления, поскольку бойцы лидера этнических узбеков Афганистана считались одной из самых боеспособных единиц страны.

«В итоге получается таджикско-узбекский альянс, опирающийся на символический капитал Масуда, а также, конечно, на провинцию Панджшер, уезды которой практически никогда не сдавались талибам и ими не контролировались. Салех еще до падения Кабула отдал приказ перебросить в Панджшер значительное количество оружия и боеприпасов. Кроме того, сейчас в провинцию стягиваются остатки афганской армии, которым удалось ускользнуть от талибского контроля», — указал Серенко.

Страну не вернуть

Впрочем, появление сопротивления даже при участии сил предположительно 10 тыс. бойцов Дустума не означает, что кампания против «Талибана» заведомо будет успешной. В прошлый раз свалить «Исламский эмират Афганистана» удалось, только объединив силы афганского сопротивления и других государств.

По версии Георгия Асатряна из ИНИОН РАН, на данный момент у сопротивления не слишком много шансов, чтобы свергнуть талибов. По его словам, такие попытки могут лишь ухудшить ситуацию в стране.

«Данные попытки, скорее всего, приведут к кровопролитию и ужесточению позиции талибов во внутренней и внешней политике. То есть к определенным репрессиям и тому, что талибы начнут занимать более похожую на них позицию — попытка показать себя демократами и изменившейся силой сойдет на нет», — отметил эксперт.

В то же время, Андрей Серенко из Центра изучения афганской политики считает, что успех сопротивления будет зависеть от двух факторов — политической воли противников талибов и иностранной поддержки несогласных.

«В Афганистане перспективы есть только у тех сил, у которых есть надежный иностранный партнер.

К примеру, успех талибов обусловлен тем, что движение постоянно опиралось на поддержку Пакистана. Исламабад фактически поводырь «Талибана» и держит его на коротком поводке. У бывшего «Северного альянса» было три международных союзника — Иран, Индия и Россия. Позже к ним также присоединились и американцы», — добавил эксперт.

Что касается нового сопротивления Салеха-Масуда-Дустума, то пока сложно сказать, кто будет их поддерживать, продолжил Серенко, но

Дустум традиционно опирался на помощь Турции и Узбекистана, Салех был близок к Индии, а Масуд-младший взаимодействовал с французами и поддерживал контакты с российской стороной.

«Если Россия будет оказывать негласную помощь «Северному альянсу», то у у него будут неплохие шансы не просто удержаться, но и начать экспансию по северу страны, освобождая отдельные уезды и провинции из-под оккупации «Талибана». По прогнозу, у талибов может быть до полутора лет спокойной жизни за счет страха людей перед террористами, что «Талибан» будет использовать для укрепления своей власти. Однако не исключено, что в случае более успешной работы панджшерского проекта у талибов может не оказаться этого времени», — резюмировал эксперт.

*Организация запрещена в России.