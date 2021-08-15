Зима близко: как сохранить витамины в ягодах

Сезон фруктов и ягод в самом разгаре — и многие россияне спешат заготовить их впрок, чтобы иметь зимой источник витаминов. Однако не все заготовки одинаково полезны. Какие вещества сохраняются в ягодах при заморозке, сушке или варке варенья, читайте в «Газете.Ru».

Середина августа — последний шанс успеть сделать на зиму заготовки из ягод. Занимаясь консервированием, мы пребываем в уверенности, что закатываем в банки источники витаминов. Однако на деле далеко не все способы заготовки ягод позволяют сохранить полезные вещества в полном объеме.

По мнению диетологов, лучший способ заготовки ягод — это заморозка. «В домашних условиях — это режим быстрой заморозки в морозильной камере. При таком способе сохраняется максимум витаминов и микроэлементов», — объяснила «Газете.Ru» диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха. Особенно это касается витамина С, и чем раньше после сбора урожая ягоды будут заморожены, тем больше витамина удастся сохранить.

Другой способ заготовки, позволяющий сберечь максимальное количество полезных веществ — сушка ягод. И лучше всего — в электрической сушилке, а не на солнце, поскольку в этом случае потеря влаги происходит равномерно, а пищевые волокна не разрушаются. «При сушке сохраняется до 60% полезных веществ», — уточнила Маргарита Макуха.

Сушеные ягоды, однако, нельзя долго хранить — через три-четыре месяца витамины теряются, так что их придется использовать до Нового года.

Помимо витамина С, в ягодах, заготовленных на зиму, содержатся другие микроэлементы. «Также сохраняются витамины А, В1, В2, РР, Е, В6, В9, железо, фтор, медь, калий, магний, кальций, цинк, сера», — перечислила Маргарита Макуха.

Западные диетологи отмечают среди преимуществ ягод содержание флавоноидов. В частности, антоцианов, придающих плодам красный и фиолетовый цвет. Богаты антоцианами клюква, ежевика, черника, малина, черная смородина и другие ягоды.

Антоцианы особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы — это не раз доказывали западные исследователи. В 2013 году специалисты-нутрициологи из Гарварда совместно с биологом из Ирландии Эдин Кессиди установили, что употребление антоцианов снижает риск инфаркта у женщин молодого и среднего возраста. В 2016-м исследовательская группа, также возглавляемая Эдин Кессиди, выявила положительное влияние антоцианов на здоровье сердечно-сосудистой системы у мужчин — ученые обнаружили, что потребление флавоноидов снижает риск не только инфаркта, но и развития ишемической болезни сердца.

В июле 2021 года было опубликовано исследование польских ученых, которое подтвердило, что антоцианы в целом снижают окислительные и воспалительные процессы в организме.

«Все съедобные ягоды полезны, — подтвердила диетолог Маргарита Макуха. — Однако в большинстве рейтингов лидируют черника, голубика, черная смородина, брусника, земляника, малина. Это связано с тем, что в них содержится большое количество антиоксидантов, которые способны предотвращать старение; различных кислот, нормализующих обмен веществ; пектинов, помогающих выводить соли тяжелых металлов и салицилатов, обладающих антибактериальными и противовоспалительными свойствами».

Некоторое количество полезных веществ сохраняется даже при варке варенья или джема — хотя рассчитывать на то, что в них останется витамин С, разумеется, нельзя.

«В варенье могут сохраниться В1, РР, В2, Е, — объяснила Маргарита Макуха. — Кроме того, сохраняются клетчатка и пектины, которые подавляют процессы гниения и газообразования, помогают снизить уровень холестерина в крови».

По мнению диетолога, при варке варенья имеет смысл добавить желатинирующее вещество — например, пектин. Это поможет избежать закисления продукта.

А кроме того, нужно помнить об одной опасности варенья и джемов — высоком содержании сахара. Есть его можно только в очень ограниченных количествах. Это еще одна причина, по которой специалисты настаивают на заморозке.