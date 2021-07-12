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Острова и полуострова: где отдыхают западные звезды этим летом

Как проводят отпуск в пандемию звезды шоу-бизнеса

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Слева направо: певица Кэти Перри и актер Орландо Блум, модель Эмили Ратаковски, модель Крисси Тайген и певец Джон Ледженд

Слева направо: певица Кэти Перри и актер Орландо Блум, модель Эмили Ратаковски, модель Крисси Тайген и певец Джон Ледженд

@orlandobloom/@emrata/@chrissyteigen/Instagram
Антикоронавирусные меры в мире ослабевают, и звезды спешат на отдых, выбирая самые дорогие направления. «Газета.Ru» — о том, где этим летом можно встретить западных знаменитостей и почему они отправляются именно туда.

Италия

Италия в этом году стала главным туристическим направлением для звезд шоу-бизнеса. Конечно, не только для них — сейчас страна принимает гостей из США, Великобритании, Израиля, Канады, Японии и большинства государств ЕС. Но больше всего шуму делают знаменитости.

В сети, разумеется, обсуждали приезд в страну Ким Кардашьян. На римские каникулы звезда прибыла без семьи, но со стилистом Крисом Эпплтоном и визажистом Марио Дедивановичем, поэтому каждый ее выход становился сенсацией.

Правда, для похода в Ватикан Ким с костюмом прогадала. Он не понравился даже ее подписчикам. Для посещения официальной резиденции папы Римского она выбрала полупрозрачное платье с разрезами на талии.

Центр католического мира Кардашьян осматривала в компании Кейт Мосс и ее дочери Лилы. «Мы получили удивительные впечатления от посещения Ватикана», — заявила Ким, которая раньше нелестно отзывалась о главе католической церкви.

Кэти Перри и Орландо Блум прилетели в другой туристический город Италии — Венецию.

В путешествие, по информации западных СМИ, они взяли с собой дочь Дейзи, которой не исполнилось и года, и сына актера от первого брака Флинна.

Пара каталась на гондоле, обедала в маленьких ресторанчиках и выполнила обязательный пункт программы для всех туристов — поцелуй под мостом Вздохов.

Джон Ледженд и Крисси Тейген вместе с детьми — Луной и Майлзем — организовали целый тур по Италии, успев отдохнуть и на побережье, и в глубине страны.

Их соотечественники — Николь Шерзингер и Том Эванс — прилетели в Италию, чтобы отпраздновать день рождения певицы на озере Комо — в одном из самых дорогих мест в стране.

Греция

Греция в этом году тоже не осталась без туристов. Звездный десант не стал высаживаться в исторических местах, а облюбовал острова. Джастин и Хейли Бибер прилетели на Миконос — сразу после встречи с экс-президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. На побережье Эгейского моря супруги провели всего несколько дней, успев покататься на сапе, яхте и насладиться средиземноморской кухней.

Деми Мур со старшей дочерью Румер отдыхала на Санторини, а после отправилась на крестины дочери своих друзей — бизнесменов Андреа и Афанасии Стеггу. Церемония проходила на острове Крит в присутствии самых близких.

София Ричи тоже отправилась в Грецию, чтобы провести время с семьей — отметить День отца и отпраздновать 72-летие ее папы Лайонела Ричи.

Карибы

Острова Карибского бассейна стали третьим по популярности направлением у знаменитостей. Исполнители Шон Мендес и Камила Кабельо отправились туда, чтобы отметить важную дату — два года с начала отношений. Пара не слишком активно делится впечатлениями от отдыха, но, судя по фото, большую часть времени звезды проводят на пляже и путешествуют на ретро-автомобиле.

Эмили Ратаковски с мужем Себастьяном Беар-Макклардом и сыном Сильвестром Апполо отправились на острова Теркс и Кайкос. Это британская заморская территория в Вест-Индии с белыми пляжами и дорогими отелями. Там модель отметила и свое 30-летие. «Я очень счастлива», — написала Ратаковски в Instagram.

Франция

Во Франции только что завершилась Неделя высокой моды, на которую приехали многие звезды А-листа — Трэвис Скотт, Дженнифер Лоуренс, Канье Уэст, Белла Хадид, Моника Беллуччи, Кара Делевинь.

А после часть из них сразу переместилась на красную дорожку Каннского фестиваля, который проходит на Лазурном побережье с 6 по 17 июля.

Однако были и те, кто приехал в страну просто отдохнуть. Например, молодые родители Софи Тернер и Джо Джонас прилетели в Париж, чтобы провести время с друзьями и пройтись по достопримечательностям столицы, откуда активно делились снимками в Instagram.

Несколькими неделями ранее во Франции в романтическом отпуске были Канье Уэст и Ирина Шейк, которые наоборот хотели остаться незамеченными, но папарацци все же удалось сделать несколько фото пары. Таблоиды утверждали, что ради отдыха с возлюбленной рэпер выкупил все номера в роскошном бутик-отеле в Провансе.

Гавайи

Особой любовью западные звезды прониклись к Гавайским островам еще во время пандемии, но и сейчас архипелаг считается одним из главных летних направлений. Актриса Шейлин Вудли вместе с бойфрендом, бейсболистом Аароном Роджером, и друзьями — Майлз и Кили Теллер — забрались вглубь островов, чтобы отправиться в мини-путешествие по джунглям. Они купались в водопадах и спускались по отвесным сказам, наслаждаясь «местным хайкингом».

Певец Адам Левин также выбрал этот штат США для отдыха с женой Беати Принслу и двумя детьми.

Бритни Спирс с бойфрендом Сэмом Асгари отправилась на остров Мауи, второй по величине остров Гавайского архипелага, сразу после обострения конфликта с отцом по поводу опекунства. «Мне нравится шум океана ночью, мне нравится слышать смех людей с моего балкона. Здесь царит единение, и оно бесконечно», — написала певица о своих впечатлениях в социальной сети.

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