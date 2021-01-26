Не готов вернуться: принц Гарри запутался в соцсетях

Принц Гарри запутался в своем отношении к социальным сетям. В одном интервью, которое проживающий в США внук королевы Великобритании дал деловому журналу Fast Company, он заявил о необходимости отрегулировать и перестроить соцсети, чтобы избавить их от дезинформации. Признал, что они помогают людям проявлять внимание друг к другу. Опроверг слухи о том, что они с женой, Меган Маркл, ушли со всех платформ. А потом заключил, что в ближайшее время не планирует заводить аккаунт где бы то ни было.

Реклама

Из этого СМИ, в том числе, например, журнал People, сделали вывод, что Гарри не подтверждает свой уход из всех соцсетей. «Забавно, что мы проснулись утром пару недель назад, чтобы узнать, что принадлежащая Руперту Мердоку газета написала, будто мы, очевидно, уходим из соцсетей. Для нас это было новостью, учитывая, что у нас нет соцсетей, из которых мы могли бы уйти, по крайней мере, в последние 10 месяцев», — цитирует принца People. Далее оно приводит высказывание внука Елизаветы II о том, что интернет-платформы для общения предлагают «ощущение общности и единения, которые жизненно необходимы для нас как для человеческих существ».

«Нам нужно слышать истории друг друга и делиться своими, — объяснил принц Гарри смысл существования соцсетей. — Это часть прелести жизни».

Сами супруги, однако, пока что не готовы их ощутить и завести себе новый аккаунт, например, в Instagram — вместо SussexRoyal, от которого им пришлось отказаться после ухода из королевской семьи.

«Мы вернемся в социальные сети, когда наступит правильный момент, — пообещал он. — Возможно, когда мы увидим больше потребности изменить или реформировать что-то, но сейчас мы направили всю свою энергию на то, чтобы изучить это пространство и понять, чем мы можем помочь». Когда именно супруги планируют вновь общаться с людьми в соцсетях, Гарри не сказал.

Все интервью принца журналу Fast Company посвящено социальным сетям и их пагубному влиянию на человеческие умы — 36-летний член королевской семьи Великобритании жаловался, что конспирологические теории и непроверенная информация заполнили соцсети, что приводит к радикализации людей и вспышкам насилия, таким как у Капитолия 6 января 2021 года. Захват Конгресса сторонниками Дональда Трампа британский принц назвал «атакой на демократию, организованной в соцсетях». По его мнению, платформы должны стать подотчетными — и не только финансово. Они должны также нести ответственность за то, какую информацию предоставляют. «Я думаю, неправильно говорить, что приходится выбирать между свободой слова и более гуманным и надежным цифровым миром. Это не взаимоисключающие вещи», — заявил Гарри.

Несмотря на то что Гарри и Меган сейчас не пользуются соцсетями, до публики иногда доходит созданный ими контент, который они позволяют размещать организациям и фондам. Например, в мае прошлого года в Instagram благотворительного фонда Save the Children («Спасите детей») появился видеоролик, снятый принцем — на нем Меган Маркл читает их сыну Арчи книгу «Утка! Кролик», а приурочено это событие было ко дню рождения малыша (6 мая 2020-го ему исполнился год).

В октябре 2020-го Меган Маркл пожаловалась на соцсети — в подкасте Teenager Therapy («Терапия для подростков») она назвала себя человеком, которого в 2019 году троллили в соцсетях больше всех в мире, и отозвалась об этом опыте как о «почти невыносимом». Тогда герцогиня заявила, что не пользуется соцсетями ради самосохранения и сравнила их с наркотиками.