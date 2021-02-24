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Водяная иллюзия: как выглядит Ниагарский водопад в аномальные морозы

На границе Канады и США замерз Ниагарский водопад – из-за того, что в провинции Онтарио установились минусовые температуры, воды как будто бы остановились. Пользователи соцсетей делятся фотографиями необычного зрелища, однако на самом деле потоки воды не превратились в лед – это иллюзия. Еще в 2019 году на сайте парка «Ниагара Паркс» всем интересующимся разъяснили: когда температура воздуха опускается ниже ноля, туман и водяная пыль, которую образуют низвергающиеся в реку Ниагару потоки воды, действительно замерзают и образуют ледяную корку. Она и создает ощущение, будто водопад замерз – однако подо льдом вода продолжает падать.

Виды «замерзшего» Ниагарского водопада – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Радуга над обледеневшим Ниагарским водопадом, февраль 2021 года Радуга над обледеневшим Ниагарским водопадом, февраль 2021 года
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Туристы у Ниагарского водопада, февраль 2021 года Туристы у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Вид на Ниагарский водопад, февраль 2021 год Вид на Ниагарский водопад, февраль 2021 год
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Туристы у Ниагарского водопада, февраль 2021 года Туристы у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Радуга над Ниагарским водопадом, февраль 2021 года Радуга над Ниагарским водопадом, февраль 2021 года
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Радуга над обледеневшим Ниагарским водопадом, февраль 2021 года
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Туристы у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Вид на Ниагарский водопад, февраль 2021 год
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Ситуация у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Туристы у Ниагарского водопада, февраль 2021 года
Радуга над Ниагарским водопадом, февраль 2021 года
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