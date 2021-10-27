Японская принцесса Мако будет жить в «однушке» в Нью-Йорке

Японская принцесса Мако и ее супруг, американец японского происхождения Кей Комуро планируют снять однокомнатную квартиру в Нью-Йорке. Об этом сообщает информационное агентство NHK.

По информации СМИ, пара будет жить в Токио, прежде чем переехать в Нью-Йорк, где Комуро работает в юридической фирме Lowenstein Sandler LLP.

Мако, которая ранее жила в императорской резиденции, и ее супруг планируют снять квартиру с одной спальней, которую они будут оплачивать сами.

Стоимость аренды квартир с одной спальней в самых популярных районах Нью-Йорка колеблется от $3000 до $11 тыс.

По информации издания, перед отъездом супругов из Японии, принцессу исключат из официального списка членов императорской семьи. В США Кей Комуро продолжит карьеру в юриспруденции. Сообщается, что Мако также планирует искать работу.

Принцесса Мако официально вышла замуж за простолюдина Кей Комуро 26 октября, отказавшись от традиционного свадебного подарка членам императорской семьи за счет государственного бюджета, из-за того что этот брак вызвал возмущение в японском обществе.

Их свадьба изначально планировалась в 2018 году, однако была отложена. После свадьбы планируется отъезд молодоженов в США и отказ принцессы от статуса члена императорской семьи.