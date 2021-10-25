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Telegraph: родственники будут сопровождать Елизавету II в поездках из-за «угрозы ее здоровью»

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Frank Augstein/AP

Из-за возможной угрозы здоровью 95-летняя королева Великобритании Елизавета II теперь будет совершать рабочие визиты в сопровождении кого-то из своих детей или внуков, что позволит ей отдохнуть при необходимости. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Такая мера была принята, чтобы «не подводить общественность». Как отмечает издание, в настоящее время монарх продолжает восстанавливать силы в Виндзорском замке, занимаясь «нетрудными обязанностями», в том числе чтением правительственных документов.

Доктора ожидают результатов тестов, после получения которых они смогут дать Елизавете II конкретные рекомендации по поводу того, когда именно она сможет полностью вернуться к своим обязанностям.

Ранее королеву госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию. Королева провела в больнице ночь. Позже газета The Sun выяснила причину такого решения.

Букингемский дворец настойчиво подчеркивал, что она «остается в хорошем настроении», но помощников королевы обвинили в том, что они вводили в заблуждение нацию.

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Королевская семья Британии
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