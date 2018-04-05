Букингемский дворец рассказал о состоянии принца Филиппа после операции

Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, чувствует себя хорошо после операции. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, пишет The Telegraph.

Филипп был прооперирован на бедре утром 4 апреля.

«Герцог Эдинбургский успешно перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Он демонстрирует удовлетворительный прогресс на данном этапе. Его Королевское Высочества проведет в больнице еще несколько дней», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что принц Филипп находится в «хорошем расположении духа».

Ранее сообщалось, что 96-летний принц Филипп госпитализирован для операции.