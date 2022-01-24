24 января 2022, 14:18 Инфографика Волны COVID-19 в России. Инфографика

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 65 109. Выздоровели за этот период 24 719 человек, умерли — 692 человека. Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю возрос на 102,4% по сравнению с предыдущей, добавили в ведомстве.



За минувшие сутки в России госпитализировано 5 970 пациентов с коронавирусом, это на 3,9% меньше, чем днем ранее.



Как выглядели волны коронавируса в России и какие были пиковые значения с начала пандемии — в инфографике «Газеты.Ru».