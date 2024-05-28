Кешбэк в кармане. Банки соревнуются в программах лояльности

Программы лояльности крупных российских банков построены вокруг системы вознаграждений для розничных клиентов. Кешбэк — убедительный инструмент, который мотивирует расплачиваться картой и обещает возврат некоторой части расходов. Как работает кешбэк, от чего зависит сумма вознаграждения, которую банки могут предложить своим клиентам, и как получить максимальную выгоду, оплачивая банковской картой повседневные покупки, разбиралась «Газета.Ru».

Доля россиян, которые знают о программах банковского кешбэка, постоянно увеличивается. Различные исследования подтверждают: значительное число клиентов банков регулярно пользуется банковскими картами, а значит, обращает внимание на заманчивые предложения, вшитые в программы лояльности финансовых организаций. При этом рост уровня финансовой грамотности привел не только к более ответственному подходу россиян к вопросам контролирования расходов и распределения бюджета, но и к поиску выгодных предложений от банков.

Последние со своей стороны готовы начислять за безналичные платежи кешбэк в виде бонусов, миль и даже предлагают вознаграждение в рублях, которые можно тратить по своему усмотрению. Таким образом, на фоне обострившейся конкуренции на рынке безналичных платежей банки стараются удержать уже имеющихся клиентов и работают над привлечением новых, что играет на руку держателям банковского «пластика».

Что такое кешбэк и зачем он банкам?

Кешбэк — это возврат части расходов за покупки, которые были оплачены банковской картой. Его размер обычно составляет определенный процент от суммы чека и начисляется банками самостоятельно с учетом их программ лояльности.

«Сумма кешбэка зависит от правил программы банка и ограничена экономикой карточного продукта, которая складывается из процентного и комиссионного дохода, получаемого банком от трат, которые осуществляет держатель карты. Проще говоря, кешбэк — это процент от суммы покупок по карте, его размер упирается в максимальную сумму вознаграждения в месяц, которую также устанавливает банк. Как правило, данная величина не превышает 1% от оборотов по карте, что сопоставимо с размером межбанковской комиссии (интерчейндж), которые банк получает при пользовании картой», — комментирует директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов.

По словам эксперта, банкам программы лояльности необходимы не только как инструмент привлечения нового клиента (зачастую банки при маркетинговых кампаниях активно подсвечивают именно программу лояльности), но и как инструмент увеличения транзакционности портфеля карт — чем выше обороты по картам, тем более доходным становится портфель карт, особенно кредитных.

Кроме стандартного начисления кешбэка в 1%, существуют дополнительные условия повышенного вознаграждения — вплоть до 30%. «Банки, как правило, начисляют кешбэк двумя вариантами: за все покупки (не превышает 1-2%) или за покупки в определенных категориях, например, за покупки в ресторанах, на АЗС и т.п. (может доходить до 5-10%). Общий размер кешбэка может варьироваться в довольно широких пределах — от нескольких процентов и в отдельных случаях даже до нескольких десятков процентов», — объясняет Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Когда, как, за какие виды покупок будет начислен кешбэк и как им можно воспользоваться в дальнейшем, нужно уточнять у своего банка, принимая в расчет, что эти условия могут меняться в зависимости от определенных типов транзакций и прочих вводных. Программы лояльности — гибкий инструмент и часто подвержены корректировкам со стороны банков, которые отслеживают рыночную конъюнктуру и идут за клиентским запросом.

Личный опыт

У Вероники из Москвы в арсенале четыре банковские карты. Она привыкла оплачивать разные категории товаров с учетом повышенного кешбэка, который предлагает тот или иной банк. В начале месяца она выбирает любимые категории, например, косметику и детские товары в одной из программ лояльности, по другой карте у нее действует скидка в аптеках, а третьей она копит кешбэк, расплачиваясь в супермаркетах или кафе и ресторанах. Ежемесячная экономия достигает 5-7 тыс. рублей, а в год может превышать 70 тыс. рублей.

«Нужно разобраться, как работает кешбэк, и планировать свои покупки заранее. Особенно если это что-то крупное. Так, единоразовая покупка на 5-10 тыс. рублей позволяет получить хорошие бонусы», — говорит Вероника. Также она рекомендует обратить внимание на банковские карты, которые возвращают кешбэк рублями.

«Мне интересно попробовать, как покажет себя программа лояльности ВТБ. В мае банк перешел на выплаты кешбэка в рублях. По выбранным категориям он будет повышенным на уровне до 25%», — отмечает Вероника.

Действительно, на рынке присутствует многообразие: банки начисляют кешбэк милями, бонусами и рублями. Практика рублевых выплат пока встречаются не так часто, поскольку такие расходы ложатся напрямую на плечи финансовой организации.

«В базовом случае кешбэк выплачивается из комиссии от платежной системы, которую банк магазина платит банку покупателя. Часть этой комиссии как раз и возвращается клиенту. Если более подробно, то за каждую покупку, оплаченную картой, продавец платит банку-эквайеру комиссию; часть этой комиссии банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту; из полученных денег банк-эмитент платит кешбэк держателю карты. В свою очередь магазины, бренды и т.п. могут предлагать собственные программы кешбэка, и тогда возврат денег (или начисление бонусов) производится непосредственно за счет продавца. Покупатель при этом может получать одновременно вознаграждение от банка и вознаграждение от магазина», — объясняет Игорь Додонов из ФГ «Финам».

При этом именно рублевый кешбэк кажется держателям «пластика» наиболее привлекательным. «Выбирая между милями, бонусами и рублями, я, конечно, делаю выбор в пользу последних. Я даже готова не к моментальному начислению кешбэка. Главное, чтобы прогноз возврата можно было увидеть сразу», — отмечает Вероника.

Бонусы vs рубли?

Большинство россиян думает также. Опрос банка ВТБ показал, что 68% респондентов выбрали бы минимальный кешбэк рублями, а не повышенный, но бонусами. На вопрос, каким должен быть оптимальный размер вознаграждения по банковским картам, 65% участников опроса назвали диапазон 5-15% от трат, а 17% респондентов справедливым считают начисления в размере 3-5%. Эти цифры подтверждают, что интерес к денежному кешбэку будет только расти, а банки будут реагировать на клиентский запрос.

Ранее один из лидеров рынка — ВТБ уже анонсировал переформатирование своей программы лояльности, в том числе обозначив переход к рублевому кешбэку вместо бонусного. Согласно ожиданиям банка, новая программа лояльности будет способствовать удержанию и привлечению клиентов и позволит к концу 2026 года обеспечить рост транзакционной активности в более чем два раза.

«В 2024 году мы увеличим инвестиции в это направление на 80% и обновим программу лояльности. Сегодня к программе подключены уже 15,7 млн клиентов, а к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка», — комментировал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Что же может ожидать рядовой пользователь, имея в кошельке банковскую карту ВТБ? И есть ли преференции, например, у зарплатных клиентов банка?

Считаем выгоду с ВТБ

С 1 мая программа лояльности ВТБ для розничных клиентов работает по-новому. В первую очередь ее несомненные плюсы – возможность выбора индивидуальных категорий для получения повышенного кешбэка по дебетовым и кредитным картам. Что еще предлагает новая система начисления вознаграждений и будет ли она более эффективной для держателей банковского «пластика» ВТБ?

Прежде всего на специальные условия могут рассчитывать держатели зарплатных карт, получатели пенсий, а также клиенты, которые хранят средства на накопительном ВТБ-Счете или вкладе. У них будет больше возможностей экономить при покупках.

Согласно новым условиям программы, клиентам ВТБ доступны категории с повышенным кешбэком до 25% вместо фиксированных 2-4%. Определять, в каких категориях получать вознаграждение за покупки, можно самостоятельно. Для всех клиентов доступны 3 категории для начисления кешбэка на следующий месяц, их список обновляется для каждого пользователя ежемесячно. Клиентам, получающим в банке пенсию, категория «аптеки» доступна к выбору всегда. Зарплатные клиенты по-прежнему могут выбрать дополнительную, четвертую категорию. При этом определить категории можно в любой день месяца – кешбэк активируется сразу.

Максимальный кешбэк получат участники «Семейного банка» (клиент банка может к своему счету открыть карту или платежный стикер, например, для супруга или ребенка), так как начисления по выбранным категориям распространяются и на транзакции по дополнительным картам.

Клиентам, на счетах которых остались накопленные ранее бонусы, банк рекомендует потратить их до 31 августа текущего года. Также сохранена возможность обмена бонусов на рубли до 30 декабря 2024 года включительно.