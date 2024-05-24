Уникальный инструмент. Freedom Bank выпустил новую валюту в Казахстане

В Казахстане представили новую валюту, которая позволит любому желающему стать обладателем акций компании Freedom Holding Corp. (тикер FRHC на Nasdaq). Это стало возможным благодаря начислению кешбэка с каждой операции по платежным картам Freedom Bank.

При различных покупках с помощью платежных карт Freedom Bank с транзакций будет начисляться кешбэк в виде акций FRHC, и сумма в этой валюте будет расти вместе с котировками компании на бирже.

Стоимость новой валюты составляет 1/10000 от цены одной акции FRHC. Соответственно, курс валюты изменяется вместе с ценой на акции холдинга, которые в свою очередь уже более четырех лет торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq наряду с ценными бумагами технологических гигантов Apple, Tesla и др.

Доступ к инвестициям и фондовому рынку

«Запуская валюту Freedom, мы хотим дать дополнительную ценность своим клиентам через возможность не просто получать кешбэк, но и зарабатывать на росте акций холдинга. Каждый раз, когда клиент тратит деньги внутри нашей экосистемы, мы будем возвращать ему часть нашей выручки, — рассказал Тимур Турлов, главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. — Надеемся, что в будущем эта программа лояльности сможет расшириться за пределы компаний холдинга, и мы сможем вовлечь в нее наших партнеров, тем самым увеличивая возможности и ценность для наших клиентов».

Турлов подчеркнул, что это уникальный инструмент, над которым Freedom Bank работал более полугода. «Нам важно предлагать клиентам уникальные продукты, стимулировать приток новых пользователей и благодарить тех, кто доверился нам, компаниям нашей экосистемы», — говорит он.

Такой кешбэк в акциях, с одной стороны, формирует сберегательную культуру, делает мир акций и фондового рынка чуть проще и ближе для людей (человек становится фактически акционером Freedom Holding Corp.), а с другой — позволяет клиентам получать услуги в рамках одной экосистемы.

В экосистеме Freedom сегодня уже почти 5 млн пользователей (это клиенты банка, двух брокеров, страховых компаний и других потребительских сервисов Freedom в Казахстане). В компании пояснили, что процесс для казахстанцев будет максимально автоматизированным и легким. Для получения новой валюты достаточно иметь одну из трех мультивалютных карт Freedom Bank: Freedom, Freepay или Deposit либо бесплатно открыть онлайн. Теперь на такой карте восемь валют. Действующим клиентам необходимо активировать эту опцию в новом приложении Freedom SuperApp. При совершении покупок в компаниях Freedom Insurance, Freedom Life и Aviata кешбэк с операций составит до 16%. Вне партнерской сети начисляемый кешбэк — до 3%. При оплате Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay кешбэк повысится до 5%.

Пример работы

Сейчас цена акции Freedom составляет более $75 за штуку. Ее стоимость выражается в соотношении цены одной акции к десяти тысячам, т.е. 1 Freedom = 0,0075$. К примеру, на текущий момент при совершении платежей или покупок на сумму 300 тысяч тенге в месяц, кешбэк в виде новой валюты может составить около 4500 Freedom или до 15 тысяч тенге (эквивалент 3 тыс. рублей).

«Мы сделали такую привязку, потому что верим в наши акции — за последние четыре года стоимость одной выросла более чем на 350%. Нам показалось, что мы можем сделать наши акции таким же простым инструментом, как любая другая валюта. Ее можно пополнять, конвертировать, переводить по номеру телефона внутри банка и на карты других банков, оплачивать услуги», — рассказал CEO холдинга.

Таким образом, с ростом стоимости акций холдинга будут расти и накопления. «По сути говоря, можете не трогать этот кешбэк, а понаблюдать, как растет наш бизнес, стоимость акций и, следовательно, ваши сбережения, а можете снять наличные, — добавил глава Freedom. — Вы можете переводить наши акции по номеру телефона от одного клиента другому. Вы можете использовать наши акции, как валюту при оплате карточкой. Они автоматически с конвертируются, как у вас конвертируются доллары, когда платите в тенге».

Цифровой доступ к своим финансам

Отслеживать свой кешбэк и накопления в валюте FRHC также удобно в приложении Freedom SuperApp, которое включило в себя услуги всего холдинга. В нем можно оформить ипотеку, автокредит, страховой полис, открыть депозит, брокерский счет и цифровые карты, получить разные госуслуги (оплатить штрафы, коммунальные платежи, заказать цифровые документы), а также покупать авиабилеты (на AVIATA).

Кроме того, через SuperApp можно делать сделки, в том числе с валютой на Казахстанской фондовой бирже. С комиссией банка можно прямо на бирже покупать или продавать валюту, и менять тенге на доллар, евро или рубль по тем ценам, которые есть на казахстанской бирже.

По словам Тимура Турлова, приложение будет развиваться. В планах добавить разные цифровые финансовые возможности, к примеру: получение льготного займа под залог своего авто или недвижимости. «В приложении человек сможет увидеть справедливую стоимость своего имущества и то, как она меняется на рынке, с учетом амортизации и тд», — рассказал он, подчеркнув, что в этом приложении команда Freedom Bank собрала все массовые сервисы, которые нужны для жизни внутри Казахстана.

Если Freedom SuperApp могут пользоваться только казахстанцы, то для иностранных клиентов доступно приложение Freedom Banker, в котором в скором времени все функции с валютой FRHC также будут реализованы. Это приложение хорошо для любых международных операций: получать информацию о своих брокерских счетах и карта, возможность менять любую валюту, заказывать выпуск новых карт, делать переводы по номеру телефона любым клиентам в системе мгновенных переводов в Казахстане или с карты на карту зарубеж (Visa или Mastercard).

«Для меня и для всей нашей компании важно делать что-то совершенно новое в сфере финансов. Наши приложения, наша валюта FRHC — это продукты, которые за счет уникальной комбинации современных цифровых решений и возможностей в перспективе обеспечат качественный рост доходов наших клиентов и нашего бизнеса. Это часть большого, сложного, амбициозного плана, который в настоящее время мотивирует и вдохновляет и меня, и всю нашу большую команду профессионалов», — говорит Тимур Турлов.

Отметим, что предприниматель занимается развитием не только финансовой сферы Казахстана и всего региона, но также активно вкладывается в социальные и экологические проекты. В мае Турлов вступил в должность председателя Консультативного комитета Гло-бального договора ООН в Центральной Азии, созданного для эффективного решения трансграничных вопросов, касающихся воды, экологии, голода и бедности, инфраструктуры, энергетической и продовольственной безопасности.