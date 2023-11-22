«Технологический суверенитет»: как РУСАЛ и Ленобласть решают стратегическую задачу

РУСАЛ собирается построить в Ленинградской области новый крупный глиноземный завод. После анонса проекта на ПМЭФ-2023 началось активное обсуждение по очевидным темам — необходимость обеспечения сырьевой безопасности в ключевой российской отрасли, экологические и социальные аспекты, вклад проекта в экономику Ленобласти. Но на такие знаковые проекты сегодня стоит взглянуть и под другим углом — с точки зрения формирования технологического суверенитета страны. Как РУСАЛ и Ленобласть собираются решать поставленную президентом страны Владимиром Путиным задачу — в материале «Газеты.Ru».

Технологический суверенитет — приоритетная задача

«Задача на 2023 год — это укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности. Возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным суверенитетом. Подчеркну, важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям», — заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся вначале этого года.

Чуть позже утвержденная правительством Концепция технологического развития на период до 2030 года говорит о том, что приоритетом «становится достижение технологического суверенитета — наличие в стране (под национальным контролем) критических и сквозных технологий собственных разработок».

Ставка на глиноземные технологии

Роль алюминия в современной промышленности и ее дальнейшем развитии — критическая. Тем самым, сегодня, во времена геополитического противостояния, собственная алюминиевая отрасль становится критическим элементом промышленного суверенитета. Но алюминий производят из глинозема (оксида алюминия, добываемого из сырья — различных руд). Без глинозема работа российской алюминиевой отрасли невозможна.

На сегодня из российского сырья производится только 35% российского алюминия. Остальные 65% алюминиевых мощностей работают на импортном глиноземе. РУСАЛ много лет улучшал свою сырьевую независимость за счет приобретения глиноземных заводов за рубежом, и до 2022 года компания была обеспечена своим глиноземом более чем на 100%.

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Но в результате недружественных действий в 2022 году РУСАЛ потерял почти половину необходимого для отрасли глинозема — что создало неприемлемые риски как для алюминиевой, так и для энергетической отрасли России. Поэтому новый глиноземный завод в России — необходимое условие обеспечения сырьевой безопасности важнейшей для страны отрасли и промышленного суверенитета страны.

Но какое же отношение имеет строительство нового глиноземного завода к важнейшей задаче формирования технологического суверенитета? Самое прямое. Дело в том, что глиноземное производство — далеко не самое простое дело. Его сегодняшние технологии, совершившие серьезный «рывок» вперед за последние 20-30 лет – уже невозможно сравнивать с технологиями 20-го века.

А ведь последние российские глиноземные заводы — были построены очень давно, еще в прошлом веке в СССР: Ачинский глиноземный комбинат — в 1970 году, а ныне конфискованный Николаевский глиноземный завод — в 1980.

И все. Больше ни в СССР, ни в России глиноземных производств не строилось.

При этом уровень тогдашних советских глиноземных технологий — соответствовал своему времени. После запуска этих заводов прогрессировали они слабо. Потом развал Союза обрушил внутренний рынок, и тема собственного глинозема многие годы «дремала» — пока РУСАЛ в новое время не взялся выстраивать сырьевую безопасность системно. Сложность отрасли еще и в том, что речь идет далеко не только о самих производственных технологиях.

Прежде всего, мы должны сразу добавить в картину такую важнейшую тему, как экология. Сегодня и требования законов государства, и бдительность общественности – просто не дадут «проскочить» в смысле защиты экологии – и технологии этой защиты должны быть самого современного уровня.

Но и это еще не все: говоря о производстве — мы должны тут же добавить вопрос потребления необходимых ресурсов. Есть несколько разных способов производства глинозема (выбор метода в основном диктуется качеством сырья) — метод Байера, метод спекания или их комбинация.

И все три этих аспекта (метод производства, защита экологии и расход ресурсов) — еще и взаимосвязаны и влияют друг на друга. Скажем, метод спекания расходует в разы больше сырья — и порождает гораздо больший объем выбросов, нежели возобладавший на сегодня в мире метод Байера, где практически нет печей и все происходит в герметичном оборудовании.

Говоря просто — это та отрасль, где «надо уметь». И это умение — технологии, ноу-хау, способность их правильно внедрять — не появляется в одночасье. Необходимо правильное партнерство, которое даст доступ к технологиям и позволит накопить экспертизу.

«Приземление технологий»: пример успеха азиатских гигантов

Вспомним успешный мировой опыт привнесения в страну лучших технологий. Это прежде всего Китай и Индия. Как Китай развивал свои индустрии — и автопром, электронику, телеком и многие другие — «приземляя» у себя лучшие мировые технологии?

Рецепт всегда один: вступаем в партнерство с самыми технологически продвинутыми компаниями. Создаем совместные предприятия, работаем, развиваемся. И — постепенно набираем экспертизу, опыт, осваиваем технологии, воспитываем кадры… до того момента, пока не оказываемся в состоянии делать это уже сами.

Немного истории. План «Четырех модернизаций» экономики Китая, начатый в 1980-х, должен был к концу столетия сделать из страны конкурентную технологическую экономику. И это Китаю удалось. Китаю нужны были технологии, чтобы модернизировать экономику и производство. В 1980-х этого добивались, завлекая в страну иностранные компании и заставляя их создавать совместные предприятия с местными. Так происходил трансфер современных технологий в Поднебесную (тогда — в обмен на доступ к дешевой рабочей силе и рынку).

Иностранный бизнес вносил не менее 25% уставного капитала, объединял активы с китайским партнером, делил прибыль и убытки. При этом закон, регулирующий создание совместных предприятий, устанавливал: технологии должны быть современными. За попытки завезти какое-то старье зарубежных партнеров ждали санкции.

Например, японская Panasonic свою работу в Китае начала с лицензирования технологий. В 1978 году в Японию приезжает китайский лидер Дэн Сяопин. Он посещает завод Panasonic, и просит у основателя компании помощи в модернизации китайской отрасли.

При этом в Китае был создан не просто завод. Там были внедрены все новации в производственных процессах, применены лучшие методы управления качеством и построения цепочек поставок.

К началу нового тысячелетия уже около 30% продукции японцев делалось в Китае.

Показательно, что первая линия производства цветных телевизоров, которую Panasonic продала Китаю, позже стала основой для появления компании HiSense — заметного бренда электроники из Китая.

Китайцы не одиноки в этом подходе: примерно так же создавалась с нуля ныне мощнейшая и влиятельная индийская ИТ-индустрия. Она начиналась с совсем простого аутсорсинга разработки софта, потом пришла к сложной разработке — и в итоге смогла делать свои ИТ-продукты, востребованные на мировом рынке.

Китай: лучший технологический партнер

Именно таких, лучших на сегодня партнеров, и выбрали Ленобласть и РУСАЛ. В ноябре прошла еще одна примечательная новость: РУСАЛ стал партнером Wenfeng (одной из крупнейших металлургических групп Китая) и объявил о приобретении 30% акций китайского глиноземного завода, управляемого Hebei Wenfeng New Materials.

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«Партнерство с Wenfeng обеспечит «Русалу» доступ не только к стабильному источнику глинозема по более выгодным ценам, но и к лучшим в мире технологиям и практикам глиноземного производства и защиты экологии. Это поможет компании в реализации ранее заявленных планов по строительству нового глиноземного завода в Ленобласти», — сообщили в компании, подчеркнув, что сделка также позволит укрепить «сырьевую безопасность алюминиевой промышленности России, снижая риски в сфере обеспечения критическим сырьем».

В Китае сегодня сосредоточены наиболее передовые технологии глиноземного производства.

«Более 10 млн тонн новых производственных мощностей по глинозему были введены в строй в КНР только за 2022 год, а общий объем производства по последним оценкам превысил 76 млн тонн. Это больше половины от всего мирового производства. Поэтому один из вариантов, что мы сейчас рассматриваем, это привлечь к проекту их опыт и готовые наработки», — говорит генеральный директор проектируемого в Ленобласти завода Анатолий Голованов.

Hebei Wenfeng считается одним из лучших глиноземных предприятий Китая, которым в Поднебесной очень гордятся.

Поэтому неудивительно, что в конце октября делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко посетила провинции Хэбэй, где и работает завод Wenfeng. Он отметил, что этот завод – современный и один из лучших, и, если в Ленобласти будет создан такой же, в ход пойдут, будут развиваться в стране передовые технологии.

По словам Александра Дрозденко, китайский Wenfeng New Materials — наглядный пример высокотехнологичного, «зеленого», производства, где правильно работают с экологической повесткой.

«Например, контроль выбросов в атмосферу налажен так эффективно, что они удерживаются в пределах значений, которые в десяток раз ниже, чем требуют, например, европейские стандарты. А предприятие входит в ТОП-10 (говорят даже про ТОП-3) самых экологичных производств в мире. Но еще нагляднее даже не цифры и официальные данные по охране окружающей среды. Предприятие находится недалеко от ближайшего города, в километре ближайшее жилье, но даже в санитарной зоне я не заметил ни грязи, ни пыли. Всего в 50 метрах от забора завода находится креветочная ферма. И еще одно интересное наблюдение — китайский подход к рациональному использованию ресурсов. Шлам — прочный и не пылящий (за счет обезвоживания через систему мощных пресс-фильтров), в будущем может быть использован как строительный материал», — поделился в своем Теlegram-канале Александр Дрозденко по итогам визита на предприятие.

При этом Ленобласти обладает мощным потенциалом по «приземлению» лучших мировых технологий и стратегическому развитию сложных технологических отраслей, требующих экспертизы.

Регион исторически обладает высочайшим научно-техническим потенциалом (ученые, университеты, наукоемкие производства). Так что — вполне возможно, что новый мега-проект в Ленобласти — не только экономическое развитие региона, и даже не только обеспечение сырьевой безопасности алюминиевой отрасли.

Это один из первых шагов в формировании технологического суверенитета страны.