Заморозка накопительной пенсии продлена до 2024 года

Президент РФ Владимир Путин подписал 21 декабря закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее закон одобрили Государственная дума (8 декабря) и Совет Федерации (15 декабря). Работодатели продолжат уплачивать прежний процент взносов в Пенсионный фонд РФ за своих работников, но у последних при этом накопления не будут формироваться: средства потратят на выплату страховой пенсии уже ставшим пенсионерами гражданам.

Из чего складываются пенсии

Согласно действующему законодательству, в Российской Федерации трудовая пенсия по старости может состоять из двух частей: страховой и накопительной. У кого‑то она формируется только за счет страховой части, у кого‑то — за счет страховой и накопительной.

Страховая пенсия состоит из отчислений в Пенсионный фонд РФ (ПФР), которые производит работодатель с официальной зарплаты. Как поясняется на сайте Государственной Думы РФ, ежемесячно страховые взносы составляют 22 % от оклада. С 2019 года право на такую пенсию имеют мужчины, которым исполнилось 65 лет, и женщины, достигшие 60-летия.

Страховая пенсия рассчитывается по формуле: сумма пенсионных баллов, начисленных на дату назначения страховой пенсии (количество баллов зависит от суммы страховых взносов и стажа) × стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии (2021 год - 98,86 рублей) + фиксированная выплата (2021 год - 6 044,48 рублей).

А накопительная часть пенсии — средства, сформированные за счёт страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Этот вид пенсии формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, если они до конца 2015 года сделали выбор в её пользу. В таком случае 16 % взносов работодателя идут в страховую часть, а 6 % – в накопления, вместо того чтобы все 22% шли в страховую.

Как сообщается на сайте ПФР, у граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить только за счёт добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также за счёт направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию. Если гражданин работает, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой пенсии.

Чтобы отчисляемые в накопительную часть пенсии средства не лежали на счетах мёртвым грузом, а работали в экономике, их постоянно инвестируют. Внешэкономбанк занимается этим для ПФР. Кроме того, граждане имеют право перевести средства в негосударственные пенсионные фонды, которые инвестируют их по собственным программам.

Заморозка накоплений

До 2014 года граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчёта размера пенсии, сообщает «РИА Новости».

Однако после «заморозки» отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть. По сути, работодатели продолжают уплачивать прежний процент взносов в ПФР за своих работников, но у последних при этом накопления не формируются, а средства тратятся на выплату страховой пенсии уже ставшим пенсионерами гражданам.

Основная часть средств в накопительной системе сформировалась из обязательных страховых взносов работодателей, которые они делали за своих работников 1967 года рождения и моложе с 2002 по 2014 год.

С 2014 года накопительная часть пенсии была заморожена. С тех пор «заморозка» продлевается ежегодно. Это позволяет значительно сократить трансферт из федерального бюджета на покрытие дефицита ПФР (в 2023 году, по предварительной оценке, — на 669 млрд рублей).

В финансово-экономическом обосновании нынешнего продления «заморозки» говорится, что его реализация в 2024 году приведет к уменьшению трансферта уже на 772,9 млрд рублей.

Перспективы накопительных пенсий в РФ

ЦБ и Минфин в октябре 2019 года представили новую систему добровольных пенсионных накоплений -— так называемый гарантированный пенсионный план.

В конце сентября 2020 года, по информации «РИА Новости», в Федерации независимых профсоюзов предложили отказаться от накопительной части пенсии. Комментируя эту идею, министр финансов Антон Силуанов заявил, что вопрос можно будет рассматривать только после введения добровольной системы накоплений.

В конце июня 2021 года в СМИ появилась информация, что Центробанк и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) достигли консенсуса по вопросу о трансформации накоплений в стандартизированную систему негосударственного пенсионного обеспечения. Стандарт позволит исключить риски, по сравнению с индивидуальными договорами негосударственного пенсионного обеспечения и, тем более, с инвестиционными счетами. При этом средства будут принадлежать гражданам, а не государству.

НПФ и ПФР с 1 августа 2021 года увеличили выплаты своим клиентам по накопительным пенсиям, сообщил «Коммерсантъ». По пожизненным пенсиям НПФ в среднем увеличили их на 5,2% против 6,4% у ПФР, по срочным пенсионным выплатам — на 4,4% против 6,3%. Но эти результаты оказались ниже, чем годовая инфляция (6,5%). На сегодняшний день «заморозка» накопительных пенсий продолжает носить временный характер.