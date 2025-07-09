На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд обязал демонтировать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги за него

Суд обязал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть бюджету 10,5 млн рублей
true
true
true
close
СТАЛИН-ЦЕНТР/VK

Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о демонтаже памятника Иосифу Сталину в Вологде и возврате в бюджет 10,5 млн рублей, потраченных на его создание. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Монумент надлежит убрать с территории музея и передать заказчику — предпринимателю, финансировавшему проект. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

25 июня прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд области для признания недействительным контракта на создание памятника Иосифу Сталину.

В документе говорится, что памятник Сталину был установлен в память о его пребывании в вологодской ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912-го. Представители ведомства потребовали вернуть предпринимательнице памятник и взыскать с нее 10,5 млн руб. в пользу музея. При этом в заявлении не уточняются причины выдвинутых требований. Кроме того, о демонтаже памятника также ничего не сказано.

Позже губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что памятник Иосифу Сталину в Вологде будет стоять.

Ранее в Вологодской области появился еще один памятник Сталину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами