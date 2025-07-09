Суд обязал демонтировать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги за него

Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о демонтаже памятника Иосифу Сталину в Вологде и возврате в бюджет 10,5 млн рублей, потраченных на его создание. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Монумент надлежит убрать с территории музея и передать заказчику — предпринимателю, финансировавшему проект. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

25 июня прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд области для признания недействительным контракта на создание памятника Иосифу Сталину.

В документе говорится, что памятник Сталину был установлен в память о его пребывании в вологодской ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912-го. Представители ведомства потребовали вернуть предпринимательнице памятник и взыскать с нее 10,5 млн руб. в пользу музея. При этом в заявлении не уточняются причины выдвинутых требований. Кроме того, о демонтаже памятника также ничего не сказано.

Позже губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что памятник Иосифу Сталину в Вологде будет стоять.

Ранее в Вологодской области появился еще один памятник Сталину.