В Вологодской области появился еще один памятник Сталину

В Вологодской области у входа в школу установили новый бюст Сталина

В Вологодской области появился новый памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Об этом сообщила администрация Никольского округа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Власти округа сообщили, что памятник установлен по инициативе жителей в парке имени 50-летия Победы около здания средней школы №2.

«Мы уважаем право граждан на увековечивание исторической памяти и отмечаем их значимость. В то же время подчеркиваем необходимость согласования в реализации своих инициатив с органами местного самоуправления», — написали авторы поста.

Недавно прокуратура Вологодской области потребовала отменить контракт на создание памятника Сталину, установленного в музее «Вологодская ссылка», и вернуть 10,5 млн рублей бюджетных средств. Ведомство оспаривает законность закупки, но не факт установки монумента, который вызвал резонанс среди местных жителей.

В декабре 2024 года памятник был открыт по предложению регионального отделения КПРФ и появился около дома, где революционер жил во время трехмесячной ссылки и который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка».

Ранее сообщалось, что в Вологде поставят девятиметровую статую Ивана Грозного вслед за памятником Сталину.