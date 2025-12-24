На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Папиных дочек» проведет «Новогодний мульт-парад»

«Новогодний мульт-парад» с Арзамасовой пройдет 3 января
Пресс-служба Bosco

Первый канал покажет «Новогодний мульт-парад» 3 января. Об этом сообщает ТАСС.

Ведущей программы стала звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова. Вместе со своим четырехлетним сыном Львом она расскажет об известных картинах «Союзмультфильма». Зрители смогут узнать о процессе создания мультсериала «Простоквашино» и истории советской трилогии.

Поэт Юрий Энтин расскажет, как была написана песня «Кабы не было зимы» и почему текст был наполовину сокращен. Также будет представлена новая кавер-версия хита от Юлии Меньшовой, Гарика Сукачева и Ивана Охлобыстина. Композитор Григорий Гладков расскажет, как создавалась музыка к ленте «Падал прошлогодний снег».

Комментатор Дмитрий Губерниев поделится, как мультфильм «Шайбу! Шайбу!» повлиял на его образ жизни.

Также «Союзмультфильм» поделиться эксклюзивной информацией об единственной новогодней сказке, снятой во время войны, — «Елка» 1942. Помимо этого, зрители узнают больше об картинах «Двенадцать месяцев», «Снегурочка», «Дед Мороз и Серый Волк», «Снеговик-почтовик», «Щелкунчик» и «Умка».

Ранее актриса Светлана Немоляева призналась, что ее радует мода на киносказки.

