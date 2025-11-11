На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У актера Башарова выявлено заболевание сердца

У Марата Башарова обнаружено расширение верхней части аорты
Известный российский актер Марат Башаров рассказал о наличии у него серьезного кардиологического заболевания. Об этом стало известно в передаче «Звезды сошлись» телеканала НТВ.

По словам актера, он долгое время не мог понять причину резкого ухудшения своего самочувствия, которое привело к дорожно-транспортному происшествию. С помощью ультразвукового исследования и ношения холтера (специального устройства для суточного мониторинга сердечного ритма) было выявлено расширение верхней части аорты. Врачи назвали неизлечимым это заболевание, которое часто встречается при занятиях активными видами спорта.

В связи с этим Башаров предположил, что на развитие болезни могло повлиять его увлечение хоккеем.

20 октября сообщалось, что президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что госпитализированный народный артист РСФСР Александр Збруев находится в хорошем состоянии.

Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности о госпитализации матери.

