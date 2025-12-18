На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер британский модельер Энтони Прайс

The Daily Beast: британский дизайнер Энтони Прайс умер в возрасте 80 лет
true
true
true
close
Darren Gerrish/WireImage for Dior Catwalk By Alexander Fury

Британский дизайнер Энтони Прайс, который отвечал за образы музыкантов Мика Джаггера, Дэвида Боуи, а также участников рок-группы Duran Duran, умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает The Daily Beast.

О смерти мужчины сообщили коллеги и музыканты, с которыми он работал. Причина его смерти не раскрывается. Дата и место прощания с Прайсом станут известны позже.

По данным издания, модельер за время карьеры успел посотрудничать с членами британской королевской семьи. Действующая королева Великобритании Камилла носит наряды Прайса с 1990-х годов и работала с Прайсом еще до официального вступления в королевскую семью.

В ноябре 2025 года, после долгого отсутствия на больших подиумах, Прайс вернулся с коллекцией из 16 образов, созданной совместно с лондонским брендом 16Arlington. Эта коллекция стала последней его работой, выпущенной за месяц до смерти.

Мужчина родился в английском графстве Йоркшир в 1945 году. До начала работы он окончил лондонский Королевский колледж искусств. Клиентами дизайнера были самые известные творческие деятели, включая музыкантов из таких групп, как The Rolling Stones и Roxy Music. Помимо этого, он работал с певицей Лили Аллен, а также фотомоделью и актрисой Джерри Холл и другими.

Ранее умер дизайнер Джорджо Армани.

