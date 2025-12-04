На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Лоза назвал свою песню главным хитом уходящего года

Певец Юрий Лоза назвал свою песню «Зима» лучшей композицией 2025 года
Anton Belitsky/Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза рассказал, что в этом году слушал песни многих российских артистов. Однако главной композицией уходящего года он считает свой хит «Зима», который, по его словам, объединил в себе и драматизм, и лирику.

В беседе с Общественной Службой Новостей артист заявил, что не делит песни на популярные в этом году или в прошлом – для него есть хиты и не хиты.

«Например, я люблю переслушивать свой хит «Зима», где есть и драматизм, и лирика, и он, к тому же, актуален сейчас, так как наступила зима», — заявил Лоза.

Что касается других исполнителей, то самыми прослушиваемыми в этом году певец назвал Хабиба, Ани Лорак, Диму Билана, Сергея Лазарева. Однако выделить какую-то одну самую лучшую песню кого-то из них артист затруднился, вновь напомнив о своей композиции.

«Что же касается хитов — как мне кажется, моя песня «Зима» есть и остается хитом на все времена», — подчеркнул Лоза, добавив, что также часто любит слушать песни своей молодости, а не современную попсу.

До этого россияне, принявшие участие в исследовании ВЦИОМ, назвали лидеров музыкальной сцены 2025 года. По мнению опрошенных жителей, лидером среди певцов российской сцены является Shaman, а лучшей певицей в четвертый раз стала Полина Гагарина. Также в рейтинг вошли Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерия, Лариса Долина и другие.

Ранее Юрий Лоза пожаловался на «зализанных с ног до головы небожителей» на ТВ.

