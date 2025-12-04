Юрий Лоза назвал свою песню главным хитом уходящего года

Певец Юрий Лоза рассказал, что в этом году слушал песни многих российских артистов. Однако главной композицией уходящего года он считает свой хит «Зима», который, по его словам, объединил в себе и драматизм, и лирику.

В беседе с Общественной Службой Новостей артист заявил, что не делит песни на популярные в этом году или в прошлом – для него есть хиты и не хиты.

«Например, я люблю переслушивать свой хит «Зима», где есть и драматизм, и лирика, и он, к тому же, актуален сейчас, так как наступила зима», — заявил Лоза.

Что касается других исполнителей, то самыми прослушиваемыми в этом году певец назвал Хабиба, Ани Лорак, Диму Билана, Сергея Лазарева. Однако выделить какую-то одну самую лучшую песню кого-то из них артист затруднился, вновь напомнив о своей композиции.

«Что же касается хитов — как мне кажется, моя песня «Зима» есть и остается хитом на все времена», — подчеркнул Лоза, добавив, что также часто любит слушать песни своей молодости, а не современную попсу.

До этого россияне, принявшие участие в исследовании ВЦИОМ, назвали лидеров музыкальной сцены 2025 года. По мнению опрошенных жителей, лидером среди певцов российской сцены является Shaman, а лучшей певицей в четвертый раз стала Полина Гагарина. Также в рейтинг вошли Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Валерия, Лариса Долина и другие.

Ранее Юрий Лоза пожаловался на «зализанных с ног до головы небожителей» на ТВ.