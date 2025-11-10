На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Погребняк заявила, что не против создать партию с Милоновым

Модель Мария Погребняк заявила о необходимости объединиться с Милоновым
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк заявила в Telegram-канале, что не обвиняла в краже депутата Госдумы Виталия Милонова, который придумал схожую с ее идеей инициативу.

Погребняк уверила, что ей нечего делить с Милоновым. Наоборот, модель заявила о необходимости объединиться. Блогерша напомнила, что она, как и депутат Госдумы, является многодетным родителем.

По мнению Погребняк, она и Милонов могли бы вместе создать партию, представляющую интересы семей с детьми.

«Я уверена, что мы нашли бы решение демографического кризиса. Надо подобрать название для партии. Может, «Россия — многодетная страна»? Или партия «Союз Семей»?», — отметила модель.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть введение «зарплаты» для одного из родителей, который занимается воспитанием детей. Он важность последекретной поддержки родителей. Часто за ребенком нужно присматривать, пока ему не исполнится пять-шесть лет. Из-за этого одному из супругов иногда приходится уйти с работы, чтобы посвятить себя семье и детям. Похожую инициативу предлагала Погребняк.

Модель заявляла, что поддерживает саму идею вне зависимости от авторства.

Ранее Погребняк усомнилась в реальности романа Shaman и Мизулиной после создания партии.

