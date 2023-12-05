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Ведущий «Маски» рассказал, почему над ним смеялись в детстве

Телеведущий Макаров признался, что над ним смеялись из-за мечты стать артистом

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Шоу «Маска»/Пресс-служба НТВ

Телеведущий Вячеслав Макаров в беседе с «Пятым каналом» признался, что в детстве над ним смеялись из-за его мечты стать артистом.

«Как говорит мама, я уже не помню своих ответов, мне было лет семь-восемь, и меня спрашивали, кем ты будешь, когда вырастешь, и я абсолютно серьезно без смеха отвечал: «Я буду на большой сцене, я буду артистом». Надо мной все смеялись, естественно», — рассказал Макаров.

Он также вспомнил, как в детском возрасте отправился к стоматологу вместе с родителями, чтобы ему исправили прикус. Маленький Макаров не только не сопротивлялся, но даже сам попросил врача удалить ему два здоровых зуба, чтобы челюсть сместилась назад.

«На что я, взрослый человек в маленьком теле, ему отвечал: «Я вообще-то буду на сцене. Мне нужна красивая улыбка». И стоматолог в тот момент опешил и сказал: «Вопросов нет! Все делаем!» — вспомнил телеведущий.

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