Лувр частично продолжит работу, несмотря на забастовку

Руководство Лувра сообщило о частичном открытии музея
Benoit Tessier/Reuters

Французский музей Лувр частично продолжит работу, несмотря на забастовку сотрудников. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию заведения.

«Открытие музея может сопровождаться перебоями, а некоторые залы могут быть в исключительном порядке закрыты», — отмечается в тексте.

До этого стало известно сотни работников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки на один день, 15 декабря, а некоторые сотрудники и вовсе призывают к проведению бессрочной акции протеста. Решение об этом было принято из-за ухудшающихся условий труда.

В октябре неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались сбагрить через даркнет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.

