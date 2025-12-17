Митя Фомин рассказал, как поддерживает себя в форме

Певец Митя Фомин поделился, что поддерживает себя в хорошей физической форме с помощью регулярных занятий спортом и сокращению калорий. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Фомин раскрыл, что сейчас он следит за своим рационом, поэтому сократил количество калорий и отказался от употребления алкоголя.

«Я хочу, чтобы каждый день моей жизни, чтобы она была проникнута свежестью, здоровьем, радостью. А все вот эти искушения, как правило, играют злую с нами шутку. Ты потом приходишь в себя очень долго», — заявил исполнитель.

Певец также ведет активный образ жизни. По словам артиста, он занимается плаванием с тренером, а также один час в день уделяет бегу, который настраивает его на «энергичный лад».

Помимо этого, артист поделился, что посещает SPA-салоны и ходит к косметологам. Однако он отметил, что, несмотря на слухи, никогда не делал пластические операции.

«Тем не менее, как только будет необходимость, я увижу, что, например, выгляжу хуже, то, естественно, я приду и скажу: «Сделайте меня опять молодым и красивым», — признался певец.

В ноябре Митя Фомин рассказал, что не придерживается конкретных диет. Певец объяснил, что старается себя ограничивать в питании и не есть продукты с высоким содержанием быстрых углеводов.

