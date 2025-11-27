Митя Фомин о диете: «Лучше бы она была»

Певец Митя Фомин признался в беседе с kp.ru, что не придерживается конкретных диет.

«Ой, лучше бы она (диета) была. Я человек, который очень любит вкусно поесть. Кто это не любит, скажите, пожалуйста? Любой живой человек, особенно мужчина», — поделился артист.

Фомин рассказал, что старается себя ограничивать себя в питании. Певец старается не есть продукты с высоким содержанием быстрых углеводов. Он отметил, что не испытывал проблем с фигурой до 40 лет.

«Естественно, ограничиваю себя в углеводах. Это первое, что нужно делать, если вы хотите похудеть. Сладкая картошка, лапша, рис, хлеб, соки из пакетов — это убирайте сразу!» — заявил исполнитель.

Фомин добавил, что за свою жизнь не сделал ни одной пластической операции. Он не исключил, что может лечь под нож хирурга. Артист понадеялся, что это случится не скоро.

«Есть время, когда я выгляжу лучше, есть время, когда выгляжу хуже. Это зависит от Меркурия в Стрельце, выпил ли я вчера на вечеринке, прилетел ли я с Мальдив и так далее», — добавил певец.

