Митя Фомин назвал главный пункт в райдере

Певец Митя Фомин заявил, что для него важен идеальный звук в туре

Певец Митя Фомин рассказал в беседе с kp.ru о своем райдере в туре.

По словам Фомина, его команде важно, чтобы звук на площадке был идеальным. Они делают все, чтобы концерт прошел гладко. Как отметил артист, у него редко случаются технические проблемы на сцене.

«Если они вдруг происходят, то это планерки, разборки, штрафы, мой трехэтажный мат и ор в гримерке. В общем-то, я умею открывать рот. И это работа над ошибками. Всё, что касается каких-то необычных вещей в райдере — вы их не найдете. Я обычно себя окружаю тем, что есть в моей привычной жизни», — поделился певец.

Фомин отметил, что в его райдер входят номера с ванной и красивым видом, а также наличие тренажерного зала поблизости.

11 октября Telegram-канал Mash сообщил, что лейблы «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство» подали иск против экс-фронтмена группы Hi-Fi. Причиной стала выложенная в интернет запись с концерта, на которой певец Фомин исполнил «Моя Москва» и «Темная ночь» на одном из патриотических концертов.

Ранее Митя Фомин ответил на слух, что сделал ремонт в квартире на 30 млн рублей.