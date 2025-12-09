Россияне принялись читать книги о жилищном праве на фоне «эффекта Долиной»

Спрос на книги по жилищному праву в РФ вырос в 3,6 раза

Россияне на фоне так называемого «эффекта Долиной» принялись читать книги о жилищном праве. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

Сеть проанализировала продажи правовых изданий по итогам 2025 года и выяснила, что за год было продано более 290 тысяч экземпляров книг и кодексов.

Чаще всего россияне покупали книги по уголовному праву, вслед за ним в топ-5 по очереди расположились конституционное, гражданское право, защита прав потребителей и семейное право.

Наиболее заметную динамику роста показали издания по жилищному праву, спрос на которые увеличился в 3,6 раза, это может быть связано с увеличением количества мошеннических сделок в недвижимости.

Также в 1,8 раза выросли продажи литературы по налоговому законодательству, что может быть связано с изменениями в фискальном регулировании, а также скандалами с блогерами.

Особой популярностью у покупателей пользовались отдельные федеральные законы в актуальных редакциях. В топ-5 самых востребованных вошли федеральные законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» на 2025 год, «О прокуратуре РФ» на 2025 год, «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекс профессиональной этики адвоката, Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих» на 2025 год.

Накануне суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. В результате покупатели квартир лишались и жилплощади, и денег. Что известно о деле и как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Мурманске суд встал на сторону женщины, купившей квартиру по «схеме Долиной».