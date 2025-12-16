Адвокат Долиной подтвердила, что певица готова вернуть деньги за квартиру покупательнице

Адвокат народной артистки России Ларисы Долиной Мария Пухова подтвердила в суде, что певица готова вернуть деньги за квартиру покупательнице Полине Лурье. Прямая трансляция заседания доступна на платформе VK Видео.

«Мы согласны с возвратом денежных средств. Удовлетворение кассационной жалобы по другой части (оставление сделки в силе и выселение Долиной из квартиры) не поддерживаем», — сказала юрист.

До этого Лурье заявила, что поведение народной артистки России в момент продажи квартиры говорило о том, что она отдает отчет своим действиям.

16 декабря ВС России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.