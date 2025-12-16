Долина была уверена в фиктивности сделки в момент продажи квартиры

Певица Лариса Долина была уверена в фиктивности сделки о продаже ее квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В документе сказано, что Долина считала, что договор о продаже недвижимости происходит «под контролем сотрудников правоохранительных органов» и не вступит в силу. Артистка не имела намерения на отчуждение квартиры.

16 декабря Лариса Долина не пришла на заседание в Верховный суд по делу о продаже квартиры. Артистка также не участвовала в заседаниях суда первой, апелляционной и кассационной инстанций.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.