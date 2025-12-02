На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Басков оценил свою кандидатуру в качестве замены Урганта

Певец Басков заявил, что никто не сможет заменить Урганта
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Народный артист России Николай Басков в беседе с изданием «Абзац» выразил уверенность, что не сможет заменить телеведущего Ивана Урганта.

«Я не готов забирать его место на телевидении. Уверен, что никто никого не сможет заменить», — пояснил певец.

29 октября продюсер Павел Рудченко заявил, что Басков, Дмитрий Дибров и Андрей Малахов могут заменить Урганта в новогодние праздники на Первом канале.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

В ноябре 2025-го издание Woman.ru опубликовало опрос, в котором Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ-звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой.

В том же месяце продюсер Евгений Бабичев заявил, что Иван Ургант все еще числится среди сотрудников Первого канала.

По словам Бабичева, телевизионщики тоже, как и зрители, скучают по Урганту. Продюсер объяснил, что возвращение шоумена не зависит ни от него, ни от руководства канала.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант вернулся на московскую сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами