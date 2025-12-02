Басков оценил свою кандидатуру в качестве замены Урганта

Певец Басков заявил, что никто не сможет заменить Урганта

Народный артист России Николай Басков в беседе с изданием «Абзац» выразил уверенность, что не сможет заменить телеведущего Ивана Урганта.

«Я не готов забирать его место на телевидении. Уверен, что никто никого не сможет заменить», — пояснил певец.

29 октября продюсер Павел Рудченко заявил, что Басков, Дмитрий Дибров и Андрей Малахов могут заменить Урганта в новогодние праздники на Первом канале.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

В ноябре 2025-го издание Woman.ru опубликовало опрос, в котором Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ-звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой.

В том же месяце продюсер Евгений Бабичев заявил, что Иван Ургант все еще числится среди сотрудников Первого канала.

По словам Бабичева, телевизионщики тоже, как и зрители, скучают по Урганту. Продюсер объяснил, что возвращение шоумена не зависит ни от него, ни от руководства канала.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант вернулся на московскую сцену.