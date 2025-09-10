На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Басков впервые высказался о сходстве с персонажем «Шрека»: «Узнали?»

Певец Басков признал, что похож на принца Чарминга из «Шрека 2»
true
true
true
close
DreamWorks Animation/Пелагия Тихонова/РИА Новости

Народный артист России Николай Басков впервые высказался о своем сходстве с персонажем мультфильма «Шрек 2» принцем Чармингом. Соответствующий ролик он опубликовал в социальной сети TikTok.

На своей странице певец, которого в сети неоднократно сравнивали с персонажем, показал кадры из мультфильма под свою песню «Натуральный блондин».

«Да, это я. Узнали?» — подписал ролик Басков.

В комментариях 48-летний артист признался, что хочет стать популярным в TikTok. Кроме того, пошутил Басков, он стеснялся признать свое сходство с персонажем.

Накануне хирург Максим Усунгван заявил, что Басков «явно изменился» во внешности за последние несколько лет. Усунгван пояснил, что, по его мнению, исполнитель не прибегал к кардинальным хирургическим вмешательствам.

В августе пользователи соцсетей заметили, что актер Юра Борисов похож на Курта Кобейна.

Ранее было найдено объяснение интереса зумеров к хиту Газманова «Загулял».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами