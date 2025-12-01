На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иван Ургант вернулся на московскую сцену

Кадр из видео/samye_slyvky/Telegram

Музыкант и телеведущий Иван Ургант вернулся на московскую сцену. Об этом сообщает Telegram-канал «Самые СЛИВки».

По данным издания, Ургант вместе с Ксенией Собчак провел благотворительный вечер в столице Москвы. Telegram-канал опубликовал ролик с мероприятия.

«Иван, я всегда считала, что цвет кремлевского ковра – это ваше! Согласитесь, друзья!» — отметила Собчак.

Ургант не согласился с коллегой. Но добавил, что лучше «на ковре, чем под ковром».

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

В ноябре 2025-го издание Woman.ru опубликовало опрос, в котором Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ-звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой.

Ургант набрал 23,1 % голосов, обойдя телеведущего Владимира Познера, которому отдали предпочтение 17,7 % участников опроса. Третью строчку с результатом 14,3 % занял Гарик Мартиросян.

Ранее Собчак сравнила себя с Ургантом.

