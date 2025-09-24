Гоген Солнцев обратился к Дане Борисовой с просьбой: «Это плохо закончится»

Шоумен Гоген Солнцев обратился к телеведущей Дане Борисовой с просьбой задуматься о своем здоровьем. Новым постом он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Его встревожило недавнее появление Борисовой на одном из телеканалов — внешность звезды заставила Солнцева предположить, что она вернулась к алкогольной или наркотической зависимости.

«Страшно подумать, что ты опять вернулась к запрещенке. <...> Срочно бросать бухать, иначе это очень плохо закончится», — написал он.

В начале года Солнцев рассказал, как его избила фанатка.

Более 10 лет назад, вспомнил Солнцев, он зашел в магазин нижнего белья вместе со своей подругой. В какой-то момент шоумен отвлекся на телефонный звонок и вышел из магазина, случайно прихватив с собой трусы, и девушки-консультанты не стали слушать его оправдания.

Ранее Гоген Солнцев заявил, что хотел бы получить Maybach от любимой.