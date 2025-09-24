На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гоген Солнцев обратился к Дане Борисовой с просьбой: «Это плохо закончится»

Шоумен Солнцев заподозрил Дану Борисову в возвращении к зависимости
true
true
true
close
Global Look Press

Шоумен Гоген Солнцев обратился к телеведущей Дане Борисовой с просьбой задуматься о своем здоровьем. Новым постом он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Его встревожило недавнее появление Борисовой на одном из телеканалов — внешность звезды заставила Солнцева предположить, что она вернулась к алкогольной или наркотической зависимости.

«Страшно подумать, что ты опять вернулась к запрещенке. <...> Срочно бросать бухать, иначе это очень плохо закончится», — написал он.

В начале года Солнцев рассказал, как его избила фанатка.

Более 10 лет назад, вспомнил Солнцев, он зашел в магазин нижнего белья вместе со своей подругой. В какой-то момент шоумен отвлекся на телефонный звонок и вышел из магазина, случайно прихватив с собой трусы, и девушки-консультанты не стали слушать его оправдания.

Ранее Гоген Солнцев заявил, что хотел бы получить Maybach от любимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами